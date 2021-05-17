明起停刊 台湾《苹果》曾抢爆哪些大咖恋情婚礼？

（台北讯）台湾《苹果日报》纸本明天（18日）起停刊，这18年来，《苹果》记录了不少娱乐圈重大事件。

锺丽缇18年前以约2250万台币（约108万新元）酬劳，为《苹果》拍下极大尺度的《创苹记》广告。她全裸不露点，躺卧两万颗苹果堆中，打响了2003年5月2号的创刊号。宣传影片一系列6天，包裹她的苹果越咬越少，性感胴体令人目不转睛，广告词“一咬上瘾”是《苹果》的祈愿。创刊当天早上10时，60万份报纸即售罄。

不丹直击梁朝伟刘嘉玲喜事

2008年，影帝梁朝伟和刘嘉玲选在不丹举办世纪婚礼，即使路途遥远、前进不易，《苹果》派出记者抵达海拔2300公尺的深山秘境，见证华语影坛的喜事。

黄晓明Angelababy上海婚宴

另外，黄晓明和Angelababy在2015年各自正当红时，在上海展览中心办奢华婚宴，《苹果》是唯一在第一现场报道的台湾媒体。

大阵仗追访林志玲嫁日本老公

林志玲从模特儿一路窜升为大咖，其生涯各阶段重要大事，《苹果》报道总会抢先一步。2005年，她在中国大连拍广告摔马重挫紧急送医，记者接获消息立刻飞往大连全程采访，直至她回台北，记者共待23天。2019年11月，她与日本老公AKIRA在台南办世纪婚礼，《苹果》一样大阵仗12名记者全程采访，直到独家直击婚后派对结束。

另外，明星流行飞到海岛举行婚礼，读者去不了，《苹果》采访团队报道第一手消息，当中包括在峇厘岛结婚的林心如和霍建华、侯佩岑和黄柏俊、吴奇隆和刘诗诗等的婚礼。

双J恋见光破局

《苹果》在台18年见证无数大明星可歌可泣的爱情故事。周杰伦与蔡依林地下恋保密到家，周董却与侯佩岑在东京“勾脖子”导致“双J恋”破局。随后，周董与昆凌共组家庭，Jolin则情归锦荣。2016年底，《苹果》独家揭露Jolin与锦荣的六年情已灭。

见证‘双宋’大婚

韩流在台湾吹了近20年，《苹果》从未缺席。裴勇俊2004年首次来台大轰动，在圆山饭店和千名师奶合影；全智贤20岁出头就常来台湾，从少女变成人妻、妈妈。

“双宋”宋仲基和宋慧乔2017年在首尔新罗饭店大婚，《苹果》抢订一晚要价上万元台币的同一家饭店，三人小组赴现场，从酒店房间拍摄婚礼，捕捉到乔妹丢捧花、宋仲基泪念誓言的历史时刻，可惜这段童话婚姻仅一年八个月就破局。

直击猪哥亮躲10年现身

2009年，《苹果》在屏东发现因欠下大笔赌债于1999年跑路、“人间蒸发”10年的台湾综艺天王猪哥亮，那一张直击照片震撼全台，更让猪哥亮的演艺生涯起死回生，再造传奇。

猪哥亮因此重出江湖，主持民视《猪哥会社》创下10％惊人的高收视率，夺下生平第一座综艺节目主持人金钟奖，人生逆转胜，却不幸于2017年因大肠癌病逝。

2018年6月初，台湾“永远的体育主播”傅达仁在瑞士“尊严”机构执行安乐善终，《苹果》独家采访，透过文字、影像传达他留给台湾人的珍贵生命课程。

孙鹏狄莺飞美救子

台湾艺人孙鹏与狄莺的独子21岁孙安佐，2018年3月因在美国向同学放话“用枪攻击学校”涉及恐怖威胁被捕，11月19日宾州联邦地区法官宣布孙安佐以羁押折抵刑期后已刑满可获释，但仍被判处终身不得入境美国。

《苹果》当时聘请特约记者直击孙安佐出庭实况，重点包含孙鹏跟狄莺搬到美国展开260天营救计划的第一手新闻，据了解两夫妻重金聘来金牌律师，为救子烧了近3000万台币（约145万新元），孙鹏更是一夜白了两鬓。