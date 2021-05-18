CNBLUE郑容和将于6月22日发布首张中文EP专辑

CNBLUE主唱郑容和公开了与全球顶级艺人共同制作的中文新曲，提升了歌迷们对此次SOLO EP专辑发售的期待感。

郑容和将于6月22日发布首张中文EP专辑《和.唱STAY IN TOUCH》。专辑名灵感源自郑容和名字中的“和”字，传递了希望能够以音乐连接世界，以旋律连接人与人，希望每个人心中都能够流淌着温暖的信息。在正式公开专辑前，郑容和将于5月20日发行第二张单曲《10,000 HOURS（Global Chinese Version ）》。4月16日还公开了与人气歌手林俊杰、DJ兼制作人R3HAB合作的首张单曲《CHECKMATE(R3HABRIMIX)》。此次第二张单曲《10,000HOURS（Global Chinese Version）》由郑容与2021格莱美奖获奖者兼10,000HOURS原曲Dan+Shay亲自指定演唱全球中文版本。去年3月郑容和通过个人SNS上传了Dan+Shay、Justin Bieber的《10,000HOURS》翻唱视频，原唱Dan+Shay留下“Sounds amazing”的称赞回帖，结缘促成了全球合作。亲自参与编曲的郑容和以原声风格重新诠释了原曲，展现了郑容和特有的温暖感性。

另外，郑容和的首张中文EP专辑《和.唱STAY IN TOUCH》将于6月22日全球主要音源网站公开。（来源：bnt新闻）