假富豪花四年设计7000万骗局 多少明星上当？

不久前，香港曝出一起惊人诈骗案。在这个轰动全港的“比华利山骗案”里，一个骗子单枪匹马，就让香港的名人富豪都中计，数额达7000万新元或更多，更重要的是案情相当精彩，还有些离奇。

住进别墅区 跟明星做朋友

事情要从黎伟业搬进位于大浦的比华利山别墅区说起。

大约在2017年左右，黎伟业搬到这个在香港非常出名的豪宅小区。他买下这里的三栋别墅，一家四口住在一栋7000英尺的别墅，地库加上天台，总共有7层。

比华利山别墅区的海景。（互联网）

他受访时说，这房子只是刚好够他们一家四口住。这样的口气，听起来比其他富豪邻居都要阔绰。有人去他家做客，发现他家至少有三个身穿西装的保镖，还有八九个佣人，当然也少不了豪车。

黎伟业对外展示自己的豪宅。（互联网）

这个别墅区依山傍水，风景好、隐私度高，深受明星欢迎，陈豪陈茵媺夫妇、罗子溢杨茜尧夫妇、张继聪谢安琪夫妇、陈慧娴、江美仪等都住在这里。黎伟业搬来后，便和明星邻居交上了朋友，常常请他们到自己家做客。他更安排儿子的周岁宴在TVB美食节目主持人李家鼎的私房菜餐馆举行，巩固人脉。

大浦比华利山别墅区住了许多明星。（互联网）

接着他还企划了一个美食节目《The CEO’s Kichen董事厨房》，就在自己的家里拍摄，营造出有生活情趣的形象。他请江美仪和另一名TVB电视台艺人陈浚霆主持，每期邀请不同嘉宾上节目，陈豪、李施嬅、洪金宝的媳妇周家蔚和其他商界总裁都上过。但这个节目至今未播。

塑造励志公益形象 头衔20多个

黎伟业自称富二代，说他爸给了他5亿多新元，所以可以不必劳动，但自己希望自食其力白手起家，因此不到20岁，自己就赚取了第一桶金。听起来，故事很励志。

他对外透露，名下有140家公司，其中7家是上市公司，业务由旅游、饮食、电竞到医疗都有，还声称除了发射到太空的火箭与他无关，其他行业都有所涉猎。

他的头衔也五花八门，“港澳政协”“医学总监”“科技首席研发顾问”……加起来超过20个。

也是在2017年，他创立了一个叫香港比华利山狮子会的组织。狮子会是世界最大的慈善组织，分会遍布世界各地，黎伟业创办的就是比华利山分会。创会当天他包下五星级大酒店举办晚宴，还请来一大群明星表演，主持人还是江美仪。

黎伟业（左一）经常参加有明星出席的社交活动，图中可见陈豪（左二）和滕丽名（左三）。

顶着狮子会的招牌，黎伟业让多数人相信了他是个热心慈善、有社会责任感的有钱人。从此以后，各大慈善晚会少不了他的身影，他还打着慈善的名堂接受杂志采访。

整个形象设计好后，他出去找人投资、借钱，大家都乖乖受骗。

他说计划在香港的大街小巷摆放自动贩卖机，家里安置了一个样品以供参观，就成功说服了一个朋友，当场收到对方转交340万新元作为投资。又说自己关爱小动物，想在深水埗开一家动物医院，也收到朋友转来的34万新元作为启动资金。

放长线钓大鱼 给完甜头收网

今年3月，比华利山的住户们发现了一则贴到满街可见的《寻人启事》，说黎伟业欠债不还且失了踪，更悬赏9万新元找他。邻居这才惊觉，黎伟业的豪宅早就人去楼空。他的投资伙伴恍然大悟，整天和富豪名流呼朋唤友的人居然是个大骗子。大家纷纷报警，据警方统计，被骗金额至少7000万新元。据传洪金宝、张继聪谢安琪夫妇、江美仪等明星全都被骗，损失可观。

黎伟业失踪后，他和家人的照片被放上街头传单。（互联网）

据港媒指出，这种伪装富豪骗取投资，然后捐款跑路的手法并非罕见，但能把香港媒体、明星、富豪耍得团团转，也算神奇。

有媒体后来发现，黎伟业名片上的各种头衔，很多组织机构不是官网关停就是早已关门大吉。他自称的政协身份，上网一查就能知道真假。

有网民不解，投资者几千万的钱拿得出，为什么没有拿几千元请私家侦探查查黎伟业的身份。或许，就是因为他放网钓鱼时，撒钱很大方，让许多人放下了警戒心。据悉，他曾向身边人推荐投资一款药品，每投资100万，每个月就能获利8万元，让许多投资人在头两个月尝到了甜头。放完长线钓大鱼，黎伟业接下来就是让精心策划四年的骗局收网了。

黎伟业（前排右一）曾在李家鼎（后排右一）的私房菜餐馆宴请好友。（互联网）

港媒开始报道“骗子卷款跑路，苦主哭诉无门”，并纷纷采访疑似受骗的明星们，不过截至目前，不知是否因为面子关系，没有人承认自己上当，而且都说跟黎伟业不熟。比如江美仪受访时就说：“我没有投资，不过希望他快点出来把钱还给别人。”