本地19日起居家学习 艺人家长如何应对？

本地学校明天（5月19日）起实施居家学习，有了去年病毒阻断措施期间累积了居家办公和孩子居家学习的经验，育有一对儿女的96.3好FM DJ 陈丽仪说，这次较能从容应对。

一对子女分别就读小二和幼儿园二年级的丽仪接受访问时告诉《新明日报》，这次的居家学习对她的影响不大，尤其孩子的托管方面，父母可以帮她看护，让她可以继续在直播室播音。

尽管如此，丽仪说，这期间她还是会尽量推迟出门上班的时间，和孩子一齐线上学习。 “除了学校之外，孩子周末的音乐课也改为居家线上学习，所以，我也会多陪孩子。”

目前我国正处在高警戒解封第二阶段，问丽仪将如何安排孩子们的假期生活？

她笑着回答：“把去年阻挡措施期间制定的时间表拿出来再循环就可以了。哈哈哈......”

不过，丽仪表示她还是会尽量安排多元化的活动，确保孩子的假期生活过得充实，也要保持规律。

至于在防疫上是否会更加严格？

丽仪说，如果关联的病例每天持续在双位数，她的防疫措施会更严格，除了一直都在确保孩子时刻洗手、消毒、戴口罩之外，再来就是完全不带孩子出门，让他们待在家。

陈邦鋆和庞蕾馨一家四口前年的合照。（图片：档案照）

庞蕾馨：做好防疫不恐慌

移师台湾发展的本地艺人陈邦鋆工作受影响，剧集拍一半喊停。

陈邦鋆的太太庞蕾馨昨天接受访问时告诉《新明日报》，台湾疫情升温，最受影响的是老公陈邦鋆，“他正在拍摄的一些东西有些已经拍到一半了，无奈只好喊停拍。”

为了让老公安心拍剧，庞蕾馨上月底飞回台湾照顾正在那里念书的儿子Aden，不巧，台湾本土确诊病例激增，并拉起了第三级警报，对于这次疫情升温，庞蕾馨说，他们一家不会感到恐慌，生活上的影响也不大，“这一年多已经习惯防疫步调，只要我们配合政策，做好自己的本分，就无须过于担心。”

目前，儿子Aden已经停课改为线上学习，而这期间，她们一家四口会减少出门，也尽量不外食，至于日常生活所需品，庞蕾馨改为网购，一日三餐方面，除了叫外卖之外，她也会亲自下厨。

此外，她说：“勤洗手、戴口罩、消毒是免不了的。”

林湘萍一家其乐融融（图片：档案照）

林湘萍：从未松懈

台湾疫情升温，定居台湾的本地艺人林湘萍说，对她一家的影响不大，也不会感到恐慌，她说，去年疫情暴发至今，她和老公田恩沛（Alex）都在密切关注，对于防疫从来没有松懈过。

林湘萍接受《新明日报》访问时说，像去年疫情暴发，她和先生就先向孩子就读的学校申请让他们居家学习，“这次，虽然双北市（台北和新北市）昨天刚宣布停课，但我和Alex之前就向学校申请让Alex Junior和Alexa在家学习。”

林湘萍于2014年嫁给台湾前偶像团体B.A.D的田恩沛（Alex），婚后两人育有儿子Alex Junior和女儿Alexa，一对儿女目前在念幼儿班。

幼儿园没有安排任何居家学习的课程，林湘萍说这很考父母的耐力，为此，她安排了系列活动给一对儿女，除了之前买了作业本要他们做之外，她还安排了桌游，准备和孩子们一起玩，“我一直有烘焙，也有包饺子，所以，我也会拉孩子们一起和我烘焙和包饺子。”

至于一日三餐，林湘萍这些年来都坚持自己下厨，所以不成问题，只是担心菜肉水果的供应不足。和庞蕾馨一样，林湘萍为减少出门而采取网购。