台湾疫情大暴发 聂云当煮父禁儿女出门

（综合讯）台湾疫情大爆发，台北和新北市政府日前启动第三级防疫，昨天（5月17日）再度拉高防疫警戒，宣布高中以下学生全面停课，不少明星家长的家庭生活与生计大受影响。

聂云育有3儿女，分别念高二、中二与小六，他们今天（5月18日）上午考完期末考后，该校下午就会停课至8月底。聂云不准小孩出门，3儿女现都在家看书、看电视，“我都在家煮三餐，只有傍晚会带小孩出门散步一圈就返家。”小孩了解疫情状况，配合度高，不抱怨。

聂云表示，因疫情3个月内约15个通告全部取消，损失逾100万台币（约4万8000新元）。但因疫情严重，民众多数网购食品，反倒是让他自创拌面“聂家味”的业绩成长5成，且该品牌拌面目前缺货中。

居住在台湾的马国歌手品冠刚从中国大陆回台湾，目前在隔离中又逢两个就读小学的儿女停课，心疼爱妻得一人全天候照顾双宝。他先前因工作需跟儿女分离，不捨掉下男儿泪。如今他仍天天跟家人们透过视讯一解相思情。

品冠说老婆的公司也开始分流上班，可以居家办公。当台湾疫情开始升三级警戒时，品冠就提醒孩子们别出门了，小孩一对一的才艺课及钢琴课也暂时先停课，一切以防疫为优先，他坦言小孩都在家的时间变多，确实让老婆比较辛苦，他也期望可以早日结束隔离期跟家人们团聚。

彭佳慧表示这波疫情状况未明，昨上学前已先帮孩子们请假，且因她的宣传通告大多延期，“我和孩子们会多一点亲子相处的时间了。”

彭佳慧表示，停课情况相信很多父母早有心理准备，“我邀3个小孩开家庭会议，不希望他们停止上课在家就停止学习，所以从今天开始远程上课。”除了按照学校的课表上课，彭佳慧也希望孩子在家期间，每天多一点时间练钢琴、大提琴、小提琴等，“让他们做自己想做的事情，自己规画、自己学习也不错。”

贾静雯在家“玩小孩” 林心如变厨神感意外

贾静雯这几天宅在家，除了帮女儿们编发，还帮老公修杰楷剃头发，没想到一个失手，直接削掉对方的一整片头发。

贾静雯透露在家就是“玩小孩”，平常帮小孩编头发、剪头发她一手包办，同时晒出3个女儿都绑著双辫子的可爱照片，认证她手巧的成果。“只是修先生的头我不是太熟悉，只会用剪刀，不会用剃刀的我一下手就……”，照片中可看到修杰楷侧边的头发整片被剃平，但修杰楷仍露出灿笑，看起来对老婆的失手一点都不在乎。

而与霍建华育有4岁女儿“乖乖”的林心如则因居家防疫变厨神。她昨在面簿透露：“在家防疫的日常，终于再没有借口逃避煮菜这件事了，但也意外发现我竟然很有做菜的天份，平时一次只有做一道菜的我（还得花上几小时），在这段居家期间，每餐都可以做三道以上，而且不用开着视频学，真是意外的收获呢！”

天天绞尽脑汁想菜色的林心如还下载了一堆生鲜网购应用，笑说：“连我最不爱吃的茄子都煮出来了，实在很感人，真心觉得妈妈很伟大。”