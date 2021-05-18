曾志伟欲派艺人采访东京奥运

（香港讯）“2020东京奥运会”昨天于电视城举行记者会，姚子羚、邝洁楹、朱智贤、邓佩仪、陈庭欣、麦美恩、方力申、吴业坤等半百艺人出席，电视广播有限公司主席许涛也联同一众无线高层曾志伟、乐易玲、杜之克，体育委员会成员霍启刚也有现身，场面热闹。

曾志伟透露无线旗下5条频道，将于奥运期间提供500小时直播节目及赛事精华，OTT平台也提供13条奥运频道全天候24小时无间断转播赛事。

曾志伟坦言筹备节目时间仓卒，幸而有做前期工作，故有意于奥运倒数15日前举行明星运动会，除了全台艺人出席，也会邀请歌手及名人参与。

问到会派艺人到东京采访？志伟表示：“正在问，要看哪些艺人已打了针（注射疫苗），有关方面又能让多少人飞过去，现在非常严谨，不能到处走，到了日本又要隔离，时间有一点紧急，要看看这几天的疫情变化，会不会有机会做得到，现在进行要大费周章，不做也很‘大件事’。”

身为特区政府体育委员会成员的霍启刚表示，“2020东京奥运会”终于能举行有感意义重大，他说︰“去年我们都束手无策，对运动员来说4年一度是定律，突然煞停延一年，对他们的打击很大。”

他指出曾跟香港运动员洽谈，因疫情关系他们是理解的，今年香港疫情去到第四波，他感恩运动员能平平安安，也准备就绪希望能往东京参加比赛。

奥运美女主持：邓佩仪与姚子羚。（网络）

姚子羚 邓佩仪当主持

艺人姚子羚与邓佩仪（Gloria）昨天出席《2020东京奥运会》揭幕礼，2人将于奥运期间担任主持，子羚称已有多年没有当主持，做奥运主持更是首次：“这是个体坛盛事，好想参与，但真是要恶补一下，我向来有看奥运，但上一届已经是5年前，我最喜欢看女排。”

Gloria邓佩仪说：“我喜欢看体操，但对人名不是很熟悉，需要上网找资料。”问到会否想参加无线举行的明星运动会？她表现雀跃：“我很想，短跑与所有跑步项目我都可以参加，跳高与射箭都想尝试。”

爱好长跑的子羚笑言平时跑得太多，所以不会选择跑步项目：“我选择打乒乓球与篮球，其实最应该恶补的是运动多过赛事资料，因为同场会有专业评述员。”