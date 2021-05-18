40岁阿娇：对下一段婚姻不轻易承诺 我怕担不起

（综合讯）现年40岁的阿娇（锺欣潼）2018年与赖弘国结婚后，仅维持了两年便离婚收场。前夫赖弘国近日突然暴瘦，而阿娇也暴肥上节目，引起大家热议。她最近接受中国大陆媒体访问说，对下一段婚姻不会轻易给承诺，因为怕担不起。

阿娇认为婚姻和恋爱比起来，要考虑更多现实问题，“婚姻就很现实，两个人都要去正视很多问题。而爱情相对来说就不用这么多的承诺。”

而被问到如果有机会踏入下一段婚姻，最需要考虑什么前提，阿娇坦言如果有机会的话，会不想那么容易给对方承诺：“因为我担不起，也是要顾及对方感受，我也不想给对方增加那么大的压力，因为我是个艺人，怕他们突然要面对那么大的关注。同时也是给对方隐私，不想他有那么多的曝光机会。”

被问到现阶段的感情状况，阿娇坦承目前没有抗拒，但这两年比较属于“活在当下”的状态，开心就好。

阿娇透露，平常喜欢看相亲类的节目，“比自己谈恋爱还要开心，觉得好青春啦！因为他们有一种年轻人的行动力，那种暧昧的感觉很久没有出现了。”

谈到各阶段年龄层恋爱，阿娇认为，20岁恋爱可以尝试很多东西，“因为还对很多的事情没确定，不知道自己喜欢什么，那个人对自己是真是假，能够在很多不确定的因素之下勇敢去爱。”

但30岁的感情就是处于在瓶颈期，阿娇坦言这段期间：“想找男朋友也没有，想谈恋爱又没对象，又怀疑自己是不是老了，别人会不会看得上自己。”

阿娇如今到了40岁，认为女生应保持矜持，不要那么容易地表白自己很爱一个人，认为女生在爱情里容易吃亏，男生也容易不会去珍惜。

阿娇认为在工作中，健康为第一优先，工作则为第二顺位，对于目前生活规划阿娇表示：“现在的生活过得开心就好，工作也挺顺利，很期待Twins的20周年，将会带来电影、电视剧、歌曲，甚至是演唱会，今年会很忙碌于工作。”