新传媒节目停拍 丰和影院暂时关闭

我国冠病疫情升温，从本月16日至6月13日进入“高警戒解封第二阶段”，影歌视行业再受影响。

两剧播出日期或受影响

新传媒回复《联合早报》关于“高警戒解封第二阶段”应对措施的询问时说，部分综艺节目将继续拍摄，但戏剧拍摄从前天（17日）起就已经暂停。

据知受影响的戏剧包括李南星和黄思恬主演的《人心鉴定师》，以及长寿剧《邻里帮》（黄俊雄和蔡琦慧等主演）。《邻》原定继港剧《大酱园》之后，于7月30日播出，《人》原本安排在今年下半年播出，如今停拍，相信两部剧的播出日期将受影响。

综艺组方面则暂停了有关居家活动、房屋装修、生活小剧场和餐饮介绍之类的户外拍摄。

新传媒在答复中说：“安全是我们的优先考量，新传媒将继续遵循资讯通信媒体发展局（IMDA）的指导方针进行拍摄。”

根据媒发局的网站，从5月13日至6月13日，向媒发局注册的公司，在拍摄现场不超过30人（包括10名演员或表演者）的情况下可以进行拍摄。但新传媒为安全起见，决定暂停拍摄。

另外，堂堂映画的节目《特别的食物给特别的你》以及哇哇映画的两个资讯节目也停拍。

其他院线继续营业

丰和影院（Filmgarde）决定昨天（18日）起暂时关闭位于Bugis+、淡滨尼世纪广场和加冷娱乐广场的戏院。

丰和影院发言人告诉《联合早报》：“因新一轮收紧防疫措施的原因，再加上很多电影的上映日期不断地变动和延后，我们觉得在这环境下，暂时关闭影院相对比较合适。此外，也考虑到看戏的整体体验会受影响。”

受影响的观众可电邮至marketing@filmgarde.com.sg要求退票。丰和影院发言人指，接下来会继续留意疫情的局势，并在适当的时候重开戏院。其他院线包括嘉华、邵氏和国泰前晚回复记者询问时说，旗下戏院会遵照防疫措施，继续营业。

政府上周五（14日）宣布在高警戒解封第二阶段，戏院内不能吃喝，全程得戴口罩，而戏院入场人数上限是100人，没超过50人不用做冠病检测。