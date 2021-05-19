零情商点评女星 林凤娇外甥董又霖被轰没内涵

（综合讯）由刘雯、胡兵担任班主任，湖南卫视推出的女性时尚真人秀《妈妈，你真好看》自开播以来好评不断，女艺人带妈妈上节目，助50+的妈妈们圆时尚梦。

在最新一集中，女儿们要帮妈妈完成“突破自我”的穿衣搭配主题，并拍摄照片，最后由获邀参与的评委打分，包括时装主编刘璐，初代名模马艳丽，顶尖时尚摄影师张悦，独立设计师陈序之以及歌手兼演员董又霖，值得一提的是，26岁的董又霖是林凤娇的外甥，叫成龙为姨丈。

前面几人都是专业的时尚界人士，作为评审无可厚非，但董又霖却引起争议，首先他与时尚并无关系，其次他的一番言论更遭到网友狠批。董又霖为第一位出场的妈妈、骆达华的太太卢燕打了10分，当中美貌9分，突破仅1分，他给出的理由是：“即使你穿上再酷的衣服，你还是一样的温柔，一样的优雅。所以我觉得这是可惜的地方。”

姑且不说这段评论毫无实质性内容，到了下一位妈妈，出道30年的歌手杭天琪，以烟熏妆造型亮相时，董又霖的一番评论可谓引起众怒。他批说：“这种把眼睛涂黑就叫烟熏妆，对于男生来说已不能接受”“就感觉看不见人，找不到她人”。网友称，虽然杭天琪的烟熏妆确实没有太大美感，肢体也略显僵硬，但董又霖的言论可谓相当无情商，言之无物，没有内涵等，直指他是“资源咖”。