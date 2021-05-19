走进书房

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阅读是不是一个能彼此“感染”的好习惯？

在新加坡国立大学心脏中心总主任、心脏内科高级顾问医生陈淮沁教授的书房里，似乎找到了答案——

陈淮沁的书橱隐于书房的推拉门空间内，书籍藏量不繁，却井然有序，最上层是他父亲的珍本书籍，包括《三国演义》等古典名著和诗词经典，这是父亲的收藏；中层多是名人传记和学术专著等本地书籍，这是病人的馈赠——陈淮沁为《联合早报》撰写专栏，16年来笔耕不辍，建立了文友群，病人们因此知道他的读写兴趣，因而以好书相赠，这种文化友情尤其可贵。

而陈淮沁个人阅读习惯的建立，可追溯至早前追读《南洋商报》上刊载的武侠小说。他说：“每天醒来后第一件事，就是争先去开门拿报纸，兄弟们谁先拿到谁就能先读。”至今，他仍保持每天阅读《联合早报》《海峡时报》《新明日报》的习惯。

他最欣慰的是因为自家的中文阅读氛围浓厚，女儿善读也爱读中文书，中文能力强。“特别难得的是，我无意中听到她跟朋友讲：她最喜欢的科目是华文，这算是我的一种成功了。”

今天就走进陈淮沁的书房，品书香，谈书情。

由新加坡报业控股华文媒体集团制作的《走进书房》共五集，访问五位狮城知名爱书人，走进他们的书房，翻他们的藏书，听他们的书话，也品他们浸润于阅读中的人生。

《走进书房》每逢星期三在zaobao.sg网站和应用上播出，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》（zbNow）、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出，读者也可扫描QR码观看《走进书房》。