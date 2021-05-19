田村正和病逝 震惊演艺圈

（综合讯）曾演出时代剧《眠狂四郎》、刑事剧《古畑任三郎》的资深男星田村正和，昨天（5月18日）惊传已于4月3日下午病逝，享寿77岁！消息指出，田村正和于4月3日下午4点20分，因心脏衰竭于东京都港区的医院中去世。

田村正和是日本艺坛实力派演员，与哥哥田村高广、弟弟田村亮合称“田村三兄弟”，观众对他并不陌生，导演三谷幸喜1994年曾写了悬疑推理剧集《古畑任三郎》，就捧红了男主角田村正和成为日剧的经典人物。近年，田村正和也尝试多部流行剧，包括《顽固老爹》《老爸》，是日剧中顽固爸爸的代表人物。

《协奏曲》曾与木村拓哉演情敌 夺宫泽理惠芳心

在日剧吹起熟男风潮后，田村正和也有不少感情戏码，在本地播映过的日剧《协奏曲》中甚至与木村拓哉互为情敌，争夺宫泽理惠芳心。

田村正和在《协奏曲》中与木村拓哉互为情敌。（网络）

木村拓哉受访，曾赞叹前辈田村正和：“我客串《古畑任三郎》时，见他（田村正和）不用拍摄时会坐在椅子上像在睡觉，但一开拍，他就能完美演绎超过10页台词的戏分！”

田村正和的专业令木村佩服不已，矢志要成为同样出色及专业的演员。

健康亮红灯 瘦剩52公斤

田村正和从戏剧、电影到舞台剧皆有涉猎，但近年身体状况亮红灯，2016年拍完《松本清张》系列特别篇后，因健康恶化停工1年，频频传出乌龙死讯。

电视台员工曾透露，田村正和确实有异状，在用餐时手部不停发抖，无法靠自己的力量切肉。他的死因和心脏疾病有关，和过去开刀装心脏支架等病史不谋而合，但田村正和先前受访时并未承认自己动刀救心。

《女性自身》杂志媒体曾经拍到他在家中附近出没，目击174公分高的身材瘦到只剩52公斤，皮包骨的状态吓到不少影迷。当时传出他已经在为身后事做准备，花费420万元台币（超过20万新元）购买墓地，但这都是他提前做好的规划，包括财产分配、安葬地点等，他都老早做好安排。

2018年的《眠狂四郎The Final》是他最后的遗作，用招牌时代剧角色告别观众。

本地曾播映作品

据悉，外表有型的田村正和常在影视剧中饰演“老少配”，电视剧《美人》曾在本地播映，在剧中他与日本女星常盘贵子就饰演一对实际年龄相差29岁，有暧昧关系的“老少配”。

除了《美人》，田村与木村携手的《协奏曲》、悬疑推理名作《古畑任三郎》也曾在本地播映。