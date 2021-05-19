陶晶莹自爆曾决定退休：若不是疫情已退出演艺圈

（台北讯）出道31年的台湾著名主持人陶晶莹在《苹果播客》中爆出，曾经决定要告别演艺圈退休，她说：“如果不是这场疫情，我已经退出演艺圈了。”

她就读中三的女儿原本计划出国念书，2019年她已下定决心要陪女儿去美国伴读，等于不得不退休。所以她才停下电视节目，开设YouTube频道；岂料疫情发生，美国状况不稳定， 人还在演艺圈没退出。

陈升喝醉上节目 春联竟写“死”

聊起主持生涯最尴尬场面，她说某次过年特别节目，陈升上节目，但他已喝醉，陶晶莹请他写春联，他竟写了‘死’，还好是预录。“我说，可以写些吉祥话吗？他说，过年不死人吗？”

提到当时的大明星言承旭，他到场准备录现场直播的《娱乐新闻》，当时单位里的记者在言承旭吃着饭时，前往拍摄一些幕后花絮，但言承旭可能认为他吃饭样子不好看，不要拍，后来还说他不上节目了，她为了挺记者，就说不拍没关系，但后来他又说好。结果开播半小时，双方几乎僵持没什么对话。

陶晶莹说当时她戴上类似舞龙舞狮的头套百般逗他，直到他敞开心房，原本设定时间到了还说愿意再留到节目最后。但状况又来了，言承旭临时决定继续录到完，便推延到他下一个高怡平的节目通告，高怡平同样也是直播节目，后来陶晶莹听说高怡平似乎不开心，以为是她故意留下言承旭。