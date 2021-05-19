进入“高警戒解封第二阶段” 李南星：谨慎行事 安全至上

随着我国进入“高警戒解封第二阶段”，新传媒昨天（5月18日）宣布为安全起见，暂停戏剧拍摄，受影响的包括《人心鉴定师》和长寿剧《邻里帮》，演员李南星和蔡琦慧受访时表示理解停拍的必要性。目前没在拍戏的阿姐郑惠玉响应政府措施尽量待在家，连喜爱的健行运动也减少了，她呼吁大家遵守防疫规定，“不可以掉以轻心！”

近期在忙着拍摄《人》的李南星是在上星期六接到停拍通知，他表示理解新传媒的决定，“现在疫情再度暴发，当然需要保障工作人员的安全，我们拍摄时有十几人，一定要谨慎行事。”

该剧已经拍摄一个月，李南星说：“我们已经进入状况了，如果可以拍下去当然好，但这也是没办法的，一切安全至上。不过这次合作的演员和团队都蛮资深，相信复工的时候大家很快可以再投入。”阿哥会趁这个空档好好温习剧本，“这部剧有很单元，我会花点时间再研究一下。”

黄思恬：防疫第一

同样参与《人》演出的黄思恬说：“其实心里明白这是必须的，各行各业每人都在尽自己的本分，也明白现在的严谨是为了更安全的将来。”

停拍对她而言，最大的影响是复工时需要再花时间进入角色，“毕竟休息期间一定会先抽离，但也没办法，大家都受到影响，如今防疫第一！”

防疫期间少出门，但黄思恬一点也不担心无聊，“我是一个在家里不会闷的人，有很多事情可以做，我有看不完的戏剧和读不完的书。”此外她也会在家里运动和网购等。

蔡琦慧：停拍更让人放心

《邻》主要演员之一蔡琦慧受访时说：“大家都在防疫的作战状态，停止拍摄对大家来说比较安全，也更让人放心。我们出外景一般都是一整组人，停止拍摄是个明智的决定。”

她并不担心复工时需要重新“启动引擎”，“因为是长剧，我们已经拍了4个月，基础已经打得挺稳了，复工的时候应该没有太大问题。”

她将趁这个空档好好充电，“这一年很幸运我有蛮多工作，挺忙的，但也很希望有时间做一些工作以外的事，我的钢琴里的钢线应该已经快生锈了，是时候恶补一下。

郑惠玉喊话：大家小心 一起加油

阿姐郑惠玉提醒大家：“这一年来大家已经见识到冠状病毒的威力，这一波疫情有很多变种病毒，所以大家要小心照顾自己，一定要配合防疫措施，包括戴口罩、勤洗手及保持安全距离。”

她在过去一年培养了到大自然健行的嗜好，但目前已经减少外出，“我觉得接触大自然可以疗愈身心，与其大家聚在一起吃东西，倒不如去运动，还可以欣赏大自然美景及呼吸新鲜空气。不过现在的情况下，大家（外出）要很小心，还是少出去比较好。”

阿姐也为大家打气，“大家互相帮忙和鼓励，也希望专家能找到更厉害的药物，让大家回到以往的生活，大家一起加油！”

本地中小学和高中今天开始居家学习，这无论对老师、学生和家长都是挑战，家中有三个公子的阿姐说：“去年第一次居家学习时有点手忙脚乱，但孩子这一年下来已经习惯了，他们偶尔一些课程是在家学习的。”她提醒父母可以跟孩子好好沟通，“让孩子们知道居家学习的重要性，父母也要有心理准备，在各方面尽力配合。”