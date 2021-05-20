整理亡者遗物 男星：没有不流泪的时候

韩星李帝勋的Netflix韩剧《我是遗物整理师》刚启播，他在剧中一下子化身凶猛的拳击手，一下子邋遢悲观又孤独，展现自己在表演上的多面性。他日前出席记者会，接受本地媒体采访，原本文质彬彬地微笑，一戴上拳套又变得阳刚起来，连主持人都被圈粉了。

这部新剧因为题材特别，一开播就引来好评。李帝勋是个只为钱生活的人，对人充满不信任，开口就嘲讽别人。他好打架，成为非法格斗选手却因伤人入狱。出狱后，他以监护人身份，来到患有亚斯伯格症的侄子汤峻相家中，与他一起打理一家遗物整理公司，解开了一个个死者不为人知的生前往事。行为粗鲁、内心孤独的他，因为纯洁的侄子而逐渐体会生活的温暖。

两个男主角透过遗物了解亡者的人生，将其未能传递出去的讯息转达给家属，给予观众深深的感动。

李帝勋扮演拳手，须裸露上半身，他特地花了三个月狂操肌肉：“我做了很多和平时不一样的运动、重训，也跟很多教练学习拳击的架式。”他与徒弟李宰旭有大量对打戏，许多滚地、缠斗都来真的，直呼过瘾。他说自己原本就热爱拳击，这次终于圆梦拍打戏，身体虽然受伤，心里却很满足。

李帝勋在剧中个性黑暗、寡言，在记者会上却戴上拳套耍宝，非常可爱。（Netflix提供）

李帝勋演过《信号》（又名“Signal”）、《模范计程车》等，风格较为严肃，他这次在《我是遗物整理师》中，个性随性且不修边幅，直呼被角色吸引，“虽然他让人不想靠近，心里却仍保有温暖的一面。”还说每次看剧本，没有不流泪的时候。

《我是遗物整理师》演员洪承熙（上排左起）、导演金晟浩、汤峻相（下排左起）及李帝勋出席记者会。（Netflix提供）

在记者会上，主持人逐一拿出跟演员角色有关的物件，李帝勋的是拳套和军人夹克，他说：“这家伙不修边幅，很脏，不论走到哪里都想避开人群，在这件衣服底下保护自己。”

汤峻相在剧中因爸爸去世，必须重新适应生活；他的代表物品是魔鬼鱼玩偶。他说，角色的情绪都深锁心里，这个玩偶就是他倾诉心事的对象。剧中第一集，他在水族馆喊出多种海洋生物的名称，他笑言平时学习能力不太好，可是记忆力却很棒，所以才能死背出来。

洪承希演出汤峻相的邻居，时常保护他并为他打抱不平，后来也加入遗物整理公司。汤峻相笑说：“我就像个总裁，旁边这两位就是我的员工。”

池珍熙客串演出汤峻相的爸爸，汤峻相说：“非常感谢有这样的好爸爸，他的眼神很温暖，让我很容易入戏。”还对“爸爸”真情喊话：“我真的跟你很像哦！”李帝勋听了，要他模仿池珍熙的眯眯眼，引起爆笑。