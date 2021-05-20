流浪狗纪录片 看土耳其百态

浪浪历险记 Stray（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：透过三只流浪狗在伊斯坦布尔街头游荡的视角，一览狗儿生存的方式，动物之间率真的互动，以及人类与狗结伴，相互取暖的画面。

短评：香港女电影人罗宝（Elizabeth Lo）于2017年至2019年间在土耳其拍摄的纪录片。土耳其被誉为“流浪动物的天堂”，在当地，人道毁灭或虐待流浪狗是违法的，多数民众对“浪浪们”极其友善，片中呈现居无定所的孩子纵使吃不饱穿不暖，也把唯一的棉被盖在狗儿身上。主角似狗，实为透过狗看人，随着它的所到之处，可窥探社会问题，如看见吸强力胶的孩子，手无寸铁的示威群众，没有庇护所的难民，也能“偷听”路人的对话，如醋坛子男人骂女友乱交异性网友，妇女陷入无爱婚姻等，颇有趣味。

大部分镜头以近距离拍摄，但要狗儿配合脚本是不可能的任务，导演罗宝在访问中透露，原本想把GoPro相机架在狗主角头上，但无法固定镜头，画面太摇晃，只好将摄像机挂在自己的腰间，让镜头与狗的视角平行，近距离跟拍它们。

黄金戏院将于本月29日举办《浪浪历险记》筹款放映会，票价25元，其中10元将捐给本地拯救流浪狗协会（Save Our Street Dogs）。