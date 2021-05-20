章子怡投资燕窝 涉虚假宣传

（综合讯）继马伊琍代言翻车之后，章子怡、陈数投资的网红燕窝小仙炖也被查出问题，因虚假宣传被罚20万人民币（超过4万1000新元）。

根据北京市朝阳区市场监管局行政查证，小仙炖公司存在11项违法事实，包括：宣传即食燕窝原料“燕盏”，与实际使用原料不符；鲜炖燕窝产品中干燕窝含量未准确标示；标示商品的产地欺骗消费者；商品标示的原料信息误导消费者等。

据悉，小仙炖以“精选森林雨季燕窝，选取精华的燕盏部分”作为宣传，但执法人对当事人工厂生产的鲜炖燕窝原料进行调查后发现，实际使用原料包含燕盏和燕条，与宣传不一致。

这已经不是小仙炖第一次遭受处罚了。

据中国媒体消息，小仙炖不仅在宣传造假，财务同样也被曝出问题。去年年底瞒报3000万人民币（约620万新元）亏损，当时，小仙炖回应称，因初次填报，填报人员疏忽导致，但资深财务人员表示，这几乎是一个不可能出现的低级错误。

据官网信息显示，小仙炖由一级健康管理师林小仙创立，林小仙出生于中医家庭，毕业于中国第一军医大学，深谙中医滋补与现代医学，钻研燕窝15年后，创立了“配料只有燕窝、冰糖和纯净水、保质15天、每周冷鲜配送”的小仙炖鲜炖燕窝。

小仙炖创始人曾公开表示，小仙炖是“成为影响了半个娱乐圈的一碗燕窝”。

小仙炖背后有多位明星及企业家为其站台，章子怡、陈数不仅为其代言，同时还是该品牌的投资人。

男星郑恺。（网络）

明星代言又翻车？郑恺代言奶茶被指涉诈骗

一位自称郑恺代言奶茶店加盟商的“谢先生”日前在社交平台公开发文指出，因加盟郑恺代言的奶茶品牌“茶主播”，损失高达100万元（超过20万6800新元）！

据“谢先生”说，他当时交了52万6800人民币（超过10万8900新元）加盟费，加上房租18万人民币（超过3万7200新元），设备10万元（超过2万新元），装修10万元（超过2万新元），人工工资8万元（超过1万6000新元），损失高达100万人民币（超过20万6800新元），实在无法经营下去，只能关门大吉，在此期间对方公司均未对此做出回应和解决方案。

他还表示，私下联络到多方加盟商，一共找到了700多名受害者，已知的直接经济损失已上亿人民币（约2071万新元）！