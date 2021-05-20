抗疫“空窗期” 艺人忙什么？

疫情下安全措施收紧，没开工的日子，本地艺人如何利用抗疫“空窗期”？

冠病疫情在本地持续升温，现阶段处于“高警戒解封第二阶段”，新传媒宣布暂停剧集拍摄，新剧《邻里帮》与《人心鉴定师》皆受影响，参演艺人暂时“无戏一身轻”。

当中，也有艺人侥幸碰到剧集杀青，正好宅家抗疫......

《新明日报》记者走访几名艺人，且听他们诉说空挡“抗疫经”。

戚玉武 白薇秀 宅家督工 当“陪读父母”

戚玉武与白薇秀的新家原本预计去年圣诞节完工，未料疫情来袭，装修工人“很抢手”，新家装修一拖半年！

戚玉武说：“除了装修工人不够，很多装修材料需用空运来新，也因为疫情运输期限拖长，没办法，除了等！”

阿武刚好拍完新剧《大大的梦想》，索性宅家当起装修督工，希望七月新家能完成装修。

阿武与薇秀育有6岁女儿与4岁儿子，一对子女在学前教育中心上课，阿武主动申请要求他们“居家学习”。

“虽说校方消毒清洁都做得很到位，但身为家长也有自己的衡量，为了保险起见，就没让孩子上课了。”

现阶段利用空挡与妻子白薇秀当二十四孝“陪读父母”，薇秀教孩子画画，阿武则训练子女体能，比如跑步、玩需要出力出汗的游戏。

居家学习有何难度？阿武笑说难度是家里空间没那么大，与接触大自然有分别。

《邻里帮》剧组停工 方伟杰宅在家学做料理

突遇剧组停拍，方伟杰宅在家陪妈妈，学做中华料理，亲自下厨煮饭给妈妈吃。

伟杰原本对中华料理有点小研究，所以刚好可以学一些手艺。“网上有很多教人烹饪的小视频，我也会尝试学一下。”

除此之外，伟杰也想利用这段“空窗期”给自己沉淀，提高技能。比如和往常一样每天看电影，像学生一样做“功课”。也会练舞蹈，他也透露最近迷上贝斯。

“去年宣布阻断措施是很不习惯的，那时大家的生活起居都受到了很大影响。但一年多来，大家开始习惯了，比如出门戴口罩。”

伟杰透露公司也在和政府以及资讯通信媒体发展局（IMDA）协商，看是否能找到一个好的办法尽快恢复戏剧的拍摄。“所以我们处于一种待命状态，相信不会等很久。”

方伟杰宅在家，期盼能早日复工。（取自IG）

瑞恩设计横幅 为医护人员打气

瑞恩通过粉丝会“瑞不可当”RBKD在社媒发贴，表示5月初陈笃生医院出现新的感染群时，就想为这些前线医护人员做点什么，经过集思广益，决定为他们设计一款加油横幅，感谢他们的付出。

粉丝会透露，这条横幅花了近2周时间来设计，并花了一周来制作。其中瑞恩也参加了横幅的设计，比如横幅上的一些加油口号就是出自她之口。

瑞恩日前亲自到陈笃生医院，送上横幅感谢医护人员的默默付出。瑞恩表示，前线的医护人员很不容易，他们所感到的恐惧和不安比常人要多数倍，更别提有时还必须忍受来自外界的歧视。

瑞恩也说，自己留意到社区感染人数在增多，心中的恐惧、焦虑和担忧与日俱增。原本她想和以前一样给前线医护人员送上礼包，但碍于防疫措施收紧，只好改变主意送上横幅，希望这些横幅能给医护人员带来笑容：“现在我们所需要的就是微笑。请继续坚强，并确保安全！”