中国赶戏病倒打点滴后 王冠逸抱病开工硬撑

王冠逸一度担心因病无法登机回新！过去三四个月在大陆拍剧，王冠逸最后一周赶拍杀青戏时病倒，到医院打点滴后抱病返剧组开工。

王冠逸今年1月飞中国大陆拍摄青春科幻剧《夺梦》，该剧过去三四个月于海南海口取景，一周多前杀青。就在本月初赶拍最后一周杀青戏时，王冠逸因累坏病倒，他到医院打点滴稍作休息后重返剧组开工，他昨晚接受《联合晚报》访问时说：“拍摄非常辛苦，我们长时间在非常闷热的棚内拍摄，有些戏我还戴着头套，所以非常闷，加上长时间休息不够，可能就熬出病来。”

王冠逸说，当时病倒发烧到医院打点滴时，剧组问他是否能继续拍摄，他为了不耽误进度，在医院稍作休息后就立马回去开工，直言“要不然真的拍不完”。

他陆续一周都是抱病拍摄，一路到杀青，问他是如何熬过去的？他感叹：“硬扛呗，也没能怎么样！尽量集中精力把戏拍好，那时大家赶杀青，没有时间让你生病，生病了只能带病把它拍完。”他也有些无奈说：“没办法，谁叫我自己身体不争气啊。”

疫情期间，在中国每个人出行须出示健康码，正常情况下健康码呈现绿色，王冠逸抱病期间健康码转黄，他说，原定杀青隔天返新，不过必须凭绿色健康码才能登机，“所以我得赶快好起来，再去医院证实我康复了，健康码才变回绿，我才能上飞机。（上机前一天转绿？）是的！急死我了，我好怕上不了飞机呢！”

返新后马不停蹄工作

年初未到中国拍戏前，王冠逸忙于新房装修和搬迁事宜，他5月9日返新后，除了开始收拾和整理新家，也马不停蹄地工作。他说，这几天都在为代言、杂志进行拍摄，自家护肤品品牌Grail也即将推出防晒新产品；7月份他将进组拍摄本地贺岁影《团圆饭》，预计8月返中国投入另一部新剧的拍摄，据悉该剧拍摄周期长达三四个月。

他希望疫情不会影响拍摄的工作，不过也说：“疫情期间，我算是（工作）满档吧，我已经很感恩了。”

好想打疫苗 可惜还未轮到

王冠逸还未接种疫苗，但他直言“好想打”，可是还未到能接种的年龄层。

他说：“我很‘怕输’，我已经登记（接种）很多次！我刚刚尝试‘上诉’，看看是否能早点接种，因为两剂需要隔一段时间打，我8月到中国拍戏，怕（第二剂）来不及。”

他之前曾表示希望能接父亲来新同住，昨天提起时，王冠逸表示：“现在要都不能了，因为马国的疫情真的还挺糟糕的，我也非常担心我爸，所以每天也会跟他联系。（王爸爸接种疫苗了吗？）他明天（今天）会去打第一只。”

推出美容品牌 满意销售售成绩

王冠逸在疫情期间创业，年初推出美容品牌Grail，由品牌的片状面膜将打头阵。问起这几个月来的销售成绩，他直言“很满意”，也没料到反应会这么好，透露大家很快能在医院买得到Grail的产品。

谈及疫情期间创业遇到的挑战，他说：“（疫情）对我们的影响还好，因为我们经营的是网购平台。只是像接下来要推出防晒新产品，要拍摄一些宣传照等等，可能没之前那么‘方便’，必须确保遵守条例的情况下拍摄，就得想不同的办法去取得同样的效果吧。”