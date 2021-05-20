台北疫情三级警戒 JJ、周董、小猪、阿信衣食门市生意受打击

（台北讯）冠病疫情延烧，台湾台北和新北两市升级三级警戒，各行各业都受到冲击，明星开设的餐馆、潮牌店也受影响，纷纷更改营业时间或暂时停业。

JJ咖啡馆业绩掉约五成

新加坡歌王林俊杰去年砸下50万新元、位于东区的复合式咖啡馆“SMG Mirracle coffee” 去年风光开幕，连平日都挤满朝圣用餐的客人，如今却变得空空荡荡，业绩约掉五成，中午用餐时间，记者发现一个多小时仅有一组客人买了两杯咖啡外带。店面针对疫情调整了营业时间，员工采AB班方式不会相互接触。

阿信潮牌店少人入店

五月天的阿信与设计师好友不二良创立的潮牌StayReal，至今已成立14年，2月刚迎接忠孝旗舰店盛大开幕，当时排队人潮绕店外好几圈，争相排队购买限量商品，近来受到疫情冲击，街上人潮稀少，记者在店外等候约一小时，都无人进入店内浏览，店面因应防疫政策提早一小时半关门。店员说：“一天不到10人进来。”

位于敦化南路的咖啡厅“StayReal”咖啡馆则正常营业，但和附近店家一样不开放内用，只限外带。

小猪、周董服饰店自主停业数天

罗志祥位于忠孝东路四段的复合式服饰店“Got No Fears”从5月16日自主停业到5月21日”，并预告22日将有新品上市将正常营业。

同样位于东区的周杰伦“PHANTACi”潮牌店，网上公告5月16日起连休六天。

谢承均投资的餐酒馆在政府尚未宣布前，就自主宣布停业，手摇饮连锁店目前则未受到太多影响。

这阵子台湾只有花莲、台东等少数县市“净土”没有确诊者，张震岳在花莲老家开的酒吧“Komod’z谷慕滋”，日前随中央指示暂时停业。他这阵子也和妻儿留在北部，减少流动以免疫情扩散，他先前曾透露希望年底前举办婚宴，目前是否能举办仍是未知数。

杨奇煜投资的四间发廊咖啡馆“in% HAIR CAFE”15日起暂时无限期停业，等解除三级后再做打算。