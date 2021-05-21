168公分的他 凭什么追到高他一公分的女神？

有“国民老婆”之称的33岁日本人气女星新垣结衣19日闪嫁40岁男演员星野源，消息传出，轰动亚洲。网上一片哀嚎，指星野源“一天之內搶走一亿人的老婆”，造成“集体失恋”的现象。

有人上去星野源发布在YouTube频道上的MV点倒赞，让网民笑说那是“前夫的怒火”，而且人数逼近五万。也有不少人发挥想象创意或是黑色幽默，制作趣味绘图来表达嘲讽，非常好玩。

不少人发挥想象创意或是黑色幽默，制作趣味绘图来表达对新垣结衣婚讯的看法。（互联网）

随着新垣结衣决定跟效力20年的事务所约满后改以自由身接工作，有传闻指她准备淡出幕前，等搭档小栗旬的NHK电视剧《鎌仓殿的13人》明年播出后便全面引退，有日媒形容，她的婚讯轰动程度不逊于山口百惠1980年宣布嫁三浦友和的消息。日媒更估计两人婚后，若肯以夫妻档姿态拍广告，身价可高逾120万新元。

山口百惠于1980年嫁给三浦友和，轰动亚洲。（档案照）

可是，有人起底星野源，发现他可一点都不简单。虽然他其貌不扬，身高也才168公分，比新垣结衣还矮一公分，但是身为演员、创作歌手与作家的他，才华出众，也是继桑田佳祐、小田和正、福山雅治、Atsushi（放浪兄弟主唱）之后，史上第五位站上日本五大巨蛋的个人男歌手。

新垣结衣被称为“几亿人的老婆”，显示她的人气。（剧照）

都说自古美人爱才子，星野源在演艺圈异性缘奇佳，前女友Aiko、夏帆、二阶堂富美、石桥杏奈等、有働由美子都是知名美女明星或主播。

这样的追求攻势网民服了

2016年星野源与新垣结衣因合拍电视剧《逃避虽可耻但有用》（又名《月薪娇妻》）而认识，在拍戏期间，星野源总是一个人戴着耳机听歌，新垣结衣看久了，忍不住好奇，问他在听什么歌，星野源当下把一只耳机递给她，原来他正在听新垣结衣以前的歌曲。网民都说这样的追求攻势让人服了。记者觉得，这样的攻势何止有用，还一点都不可耻呢！

星野源与新垣结衣的缘分，源自电视剧《逃避虽可耻但有用》。（剧照）

有网民发现他十年前曾在推特回复网民留言，吐露自己的理想型是新垣结衣，甚至还发过“做了春梦”等露骨贴文，引起一些人怀疑他是否变态。不过很快就有知情者跳出来替他澄清，说他的第一张专辑里有虚拟角色叫“笨蛋君”，会不时和粉丝互动，其风格就是胡说八道，可背后有工作人员管理，所以那些话都不是星野源本人所说，让新垣结衣的粉丝虚惊一场。

一反惯例打破股市魔咒

新垣结衣闪婚，大批男粉心碎，却没想到换来日本股民欢呼雀跃！

新垣结衣嫁了，粉丝哭了，股民却笑了！（剧照）

原来，日本娱乐圈一直流传一个说法，即每逢有人气女星结婚，日本股市必定大跌。过去的例子包括北川景子2016年出嫁，日股跌了479点；优香过门，日股跌了582点；堀北真希结婚，日股大跌895点；小仓优子嫁人，日股暴跌1010点；户田惠梨香出嫁，日股小跌130点；去年石原聪美闪嫁圈外人，当天东京证交所系统直接故障，全天暂停交易。当时就有网民笑说，若新垣结衣结婚，恐怕东京证券交易所会倒闭。

不过昨天日股如常运作，先跌后涨，最后收市收涨53.8点，来到28098.25点，等于说新垣结衣跟别的女星不一样，竟然破除“魔咒”。

公司特准伤心粉丝放假

尽管如此，新垣结衣嫁人的新闻，还引起了一些有趣的“反应”。日本电视台当家新闻主播藤井贵彦更因此受舆论热议，他5月19日在播报新闻半途，突发插播新垣结衣与星野源的婚讯——先呼吁观众“冷静一下”，说有值得恭喜的消息，再读出男女主角的联合声明。接着他表达自己的感想，说当事人“在电视剧内因工作意外萌生恋情，跳出电视剧外却走向真正的婚姻”，然后为自己心情“太兴奋”致歉，连串与主播身份脱轨的举动，成为网民议论重点。

藤井贵彦插播新垣结衣与星野源的婚讯时，呼吁大家冷静，然后表达自己的心情，又为自己心情兴奋道歉，和本身的新闻主播身份脱轨。（互联网）

不少男影迷受到偶像的婚讯打击，据日本NTV电视节目报道，大阪一家资讯科技公司一向有接受员工因私事感到失落而请假的制度，甚至包括自己的偶像或喜欢的对象结婚或退团。当星野源与新垣结衣的消息公开后，果真由星野源的女歌迷向公司请假，令到公司因“失落假”制度登上推特热搜。

还有东京一家科技企业，其社长宣布带头休假“疗伤”，并向员工发出“休假通知”，表明相信新垣结衣结婚的消息，令到员工们无法专心工作，所以允许新垣结衣的粉丝获得特别休假。

这家日本公司因设立“失落休假”制度登上推特热搜。

星野源与新垣结衣是在拍完年初播出的新春特备剧《逃跑虽可耻但有用新春特别篇》后才正式拍拖，《逃》的漫画作者海野纲弥亲笔画了二人的肖像画祝贺。

漫画作者海野纲弥亲笔画新垣结衣和星野源的肖像画祝福两人。（互联网）

连看似不关事的《多啦A梦》动漫官方IG也来凑热闹，在婚讯公布后三小时，贴出一张大雄与静香背对背的漫画，画中大雄说：“太幸福了……”静香则答：“我也是……”虽然没有说明用意，但星野源曾为《多》的电影版演唱主题曲及插曲，可以理解祝福何来。

《多啦A梦》动漫“派出”大雄与静香祝福一对新人。（互联网）

随着日本女神一个个嫁人，和新垣结衣同期还单身的，现在只剩绫濑遥和长泽正美。