迪士尼大片《库伊拉》(前译为《101忠狗》,Cruella)间隔一天将在本地院线与Disney+ Premier Access推出。

本地Disney+前晚宣布,《库伊拉》下周三(26日)预映,星期四本地院线公映,星期五在Disney+ Premier Access推出。《库》是第二部在Disney+ Premier Access推出的电影,首部是《寻龙传说》(Raya And The Last Dragon)。

原有的Disney+订户,只要多付38.98元,就可以在Disney+ Premier Access无数次地观看《库伊拉》,直到此片从Disney+ Premier Access片单撤出为止。Disney+订户则将可在今年8月27日起观看《库伊拉》,无需额外付费。

由于《玩命关头9》(Fast & Furious 9)延后公映,《库伊拉》成为本地高警戒解封第二阶段期间推出的首部大片,且采双轨模式放映。

艾玛史东拥抱邪恶

《库伊拉》改编自Dodie Smith(道迪史密斯)的小说,刻画1970年代庞克摇滚革命时期的伦敦,艾丝戴拉(Emma Stone,艾玛史东饰)从小丧母,她与两个街头男混混一起靠偷窃为生。对服装着迷的艾丝戴拉聪明又有创意,阴差阳错成为时尚女魔头男爵夫人(Emma Thompson,艾玛汤普森饰)的服装设计师。男爵夫人是时尚界传奇人物,用尽卑鄙手段毁掉自己的对手。当艾丝戴拉洞悉了一个天大的秘密后,她开始拥抱自己邪恶的一面,把名字改为库伊拉,且是一个疯狂和充满报复心的库伊拉。

道迪史密斯的原著并非第一次搬上大银幕,好莱坞女星Glenn Close(葛伦克罗斯)曾在《101真狗》(101 Dalmatians)、《102真狗》演出爱美的狂人库伊拉,还绞尽脑汁想以斑点小狗的皮做成皮草衣。奥斯卡影后艾玛史东接班的《库伊拉》是真人版前传,主要讲述主人公如何走上变态时尚魔头之路。

服装设计下不少功夫

影片的梦幻服装由71岁的英国天才服装设计师Jenny Beavan(珍妮碧万)打造,她曾凭2015年电影《疯狂麦斯:愤怒道》(Mad Max:Fury Road)与1985年电影《窗外有蓝天》(A Room With a View)获得奥斯卡最佳服装设计奖。在曝光的《库伊拉》预告片中,霸气的艾玛史东点燃身上的白色斗篷,瞬间燃烧后的衣服露出红色性感晚礼服,让人惊艳不已。艾玛汤普森踏出豪华车,戴着摩登太阳眼镜,梳着超高发髻搭配身上奢华的珠宝、立领大衣,气场也不弱,看来珍妮碧万在服装设计上下了不少功夫。

珍妮碧万在2016年的奥斯卡颁奖礼上领取小金人时,一身的打扮惹来“她像个老年流浪妇女”的评论,殊不知她设计的服装,“黑寡妇”Scarlett Johansson(丝佳丽约翰逊)和“钢铁人”Robert Downey Jr.(小劳勃道尼)等知名艺人还是客户呢!