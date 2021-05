热播站

图片取自互联网

可在Netflix收看

喜欢看狗血剧的观众,在等待“Penthouse”(《上流战争》)第三季下个月播出之前,可以先看这部《我的上流世界》解瘾。

小三以家教身份堂堂正正进屋,接近情人和孩子;妻子在看画,老公胆敢在展览馆一角与情人吻得火热;正宫之子和私生子争夺遗产;豪门长媳其实爱的是女人;富家公子爱上佣人……这样的剧情,很狗血吧!

李宝英饰演孝元集团二媳妇徐熙秀,曾经是顶级红星,在英国旅行时遇见孝元集团小儿子韩智勇(李贤旭饰),两人坠入爱河。徐熙秀不仅为爱情放弃事业,更把智勇初恋留下的儿子河俊视如己出。

一家三口原本平静的生活,自从家庭教师姜子京(玉子妍饰)出现后,起了极大的改变。熙秀原本很信任子京,但她发现子京对河俊过分关心和爱护,似乎超越家教的本分,甚至想取代熙秀身为母亲的责任。

智勇告诉熙秀:河俊的生母因车祸去世,其实智勇说谎,子京就是河俊的妈。子京到韩家之后,和智勇假装不认识,但熙秀想开除子京时,智勇却极力反对,这让熙秀对两人的关系起了疑心。

子京来到韩家,有何目的?她会对熙秀造成怎样的伤害?

金瑞亨饰演孝元集团大媳妇郑书贤,财阀家族出身的她,是有品味又知性的女子。她的老公镇浩是离婚男,和前妻育有一子,她与熙秀不同的是,她对丈夫的孩子没有感情。

书贤总是摆出理性姿态,将自己的感情完全隐藏,因为她有过一段不可告人的恋情。她和一名女艺术家相爱,碍于自己上流社会的身份,两人无法在一起。书贤以为自己将这个秘密藏得牢牢的,但后来惊讶发现,她和爱人见面时,被家中的管家偷拍。她会如何应对?

除了这三个女人,还有一条故事线,是孝元集团长孙洙赫喜欢佣人有妍。出身贫困家庭的有妍,要偿还学费贷款和父母欠下的债务,她以为到韩家工作就能解决问题,殊不知却引来更多的问题。

韩国近年有好几部以上流社会为题材的电视剧,包括《天空之城》和“Penthouse”,都大受欢迎,这次《我的上流世界》同样结合悬疑和狗血情节,但以女性作为主角,呈现复杂的豪门家庭关系和人性的阴暗面,加上导演和编剧都是女性,可说是完全由女性主导的一部作品。

《我的上流世界》看点不少,包括两大实力派李宝英与金瑞亨首次携手演出,两人也都挑战不同以往的角色,新鲜感十足。两位女星的气场十分强大,一出场即吸住观众目光。她们的服装更是非常华丽,每一集都像在看一场服装秀。

饰演家教的玉子妍早前在《驱魔面馆》饰演三级恶鬼白香熙,令观众留下深刻印象,这次扮演怀着鬼胎的家庭教师,与两大女主角抗衡,角色抢镜。

这部剧第一集就埋下杀人案伏笔,也引人追看。老修女跑到警局,说看到有人血流不止,死了,并称这是一起命案。老修女究竟看到了什么?是谁死了?老修女为何对豪门生活如此了解?她的真实身份是什么?

8频道 晚上8.00

子宫内膜异位症的患者越来越多,今天节目要讨论:1.经期流鼻血是子宫内膜异位症的症状吗?2.吸烟会导致子宫内膜异位症吗?3.患严重子宫内膜异位症要切除子宫?

8频道 晚上10.30

《日出之食》第三季继续带你去吃最地道的中国早餐。本季将走进长沙、广州、重庆、扬州、贵州、天津的早餐江湖,展现当地人最爱吃的特色早餐。

Hub都会台(星和Ch111/825)下午5.00

讲述打多份工养家的女人志宇(苏有珍饰)和珍惜家人的单亲爸爸镇宥(延政勋饰),两人寻找爱与家庭的奋斗故事。

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

改编自Sega公司风靡全球的电子游戏。讲述拥有音速奔跑能力的刺猬索尼克(Ben Schwartz配音)和新朋友汤姆(James Marsden饰)联手阻止蛋头博士(Jim Carrey饰)统治世界的邪恶计划。

Singtel TV随选电影,随时播看

超现实主义喜剧片。Michelle Pfeiffer饰演60岁的曼哈顿社交名媛,Lucas Hedges饰演她没有方向的儿子,Tracy Letts饰演她已故多年的丈夫Franklin的化身——一只家猫。

爱的广义相对论:明晚 空中见 Memory Eclipse - The Moon is Always Full