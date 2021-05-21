室内健身房禁开放 艺人宅家健身

政府宣布收紧防疫措施，所有室内健身房与健身设施必须关闭。对于有健身习惯的艺人来说，这一措施肯定会影响他们的健身计划，而作为艺人，维持良好的体态也是工作的需要，这段时间宅在家的他们又是如何维持身材的呢？记者采访了本地几位健身达人，发现在不能撸铁的情况下，他们分别找到了其他的健身新招。

陈泂江做低强度运动

陈泂江在健身房关闭前一天还有去健身房健身。他在社媒发帖说：“下个月见，杠铃和哑铃。虽然新规定可能会影响我们的一些健身计划，但我认为这对新加坡有利。”

他受访说前不久拍摄《关键证人》时弄伤了腰，目前还在康复中，所以希望趁健身房关闭的这段时间在家里做一些低强度的运动来恢复信心和状态，好让自己在健身房重开后可以恢复高强度的训练。

他也表示，其实运动不是必定要去健身房，在家里也可以取巧做一些简单的运动保持健康。“我家里有些基本的运动配件，如瑜伽垫，伏地挺身支撑杆，阻力带等。”

张哲通无器材锻炼

张哲通出道后，曾到健身房跟随健身教练训练，以保持好身材。他说平常都有去健身房，所以健身房的关闭一定会造成不便。

他也羡慕其他艺人家中有健身设备。自己也在考虑要不要买，不过健身房只是暂时关闭，而且器材放在家里也很占空间。

这段时间张哲通都是在家里做无器材锻炼，比如伏地挺身，再加上外出跑步。跑步也选择较少人的时段，尽量与其他人保持距离。

他也建议其他人，如果要趁这个时候开始锻炼身体，可以上网找一些跟练视频一起做，大多只需要一张瑜伽毯就可以开始跟练。

吴振天每天游泳跑步

健身达人吴振天因疫情关系，最近一直留在本地。他受访表示，喜欢去健身房的艺人，可能因健身房关闭会有些沮丧和不开心，自己则想别的办法，干脆用自己的体重锻炼好了。比如伏地挺身或引体向上。

吴振天认为，和去年相比，这次的情况好多了。去年不能外出，就给自己提出挑战，每天加多10个伏地挺身。

健身房不能去，一天不健身就难受的吴振天就去住家附近小公园或者社区的健身角落锻炼。 除了健身，他也每天游泳和跑步。他认为，每个人运动的要求不同，分有氧和无氧运动。但要保持身材和肌肉，就要做一些比较激烈的运动。