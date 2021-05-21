《微博星耀盛典2020》林俊杰、古天乐夺年度影响力奖

本地“金曲歌王”林俊杰、香港男星古天乐是去年最具影响力的艺人。

由微博举办之《微博星耀盛典2020》颁奖礼昨天在香港九龙湾展贸中心举行，因受疫情影响今年的颁奖并没有现场观众，透过官方微博、面簿和YouTube全程直播，让各地粉丝见证了这一年度盛事，而今年大会更增设了“星耀名人堂”奖项，表扬过去一年欧美、澳大利亚与新西兰、新马泰、日本、韩国及港澳台等地区艺人的努力。

身兼香港电影工作者总会及香港演艺人协会会长的古天乐（古仔），不但蝉联“星耀年度影响力演员”，也获颁“星耀名人堂（港澳台）”一奖，古仔虽然没有现身颁奖礼，但他拍片分享得奖感受表示：“我真的觉得很开心，希望接下来的时间我会继续努力做好我的工作，希望大家多多支持香港电影。”

去年再度以《使徒行者3》的“爆Seed”一角成为人气角色的林峰获颁“星耀魅力艺人”，对于夺得“魅力艺人”奖项，林峰表示不敢当，“作为一个演员，就是把作品每一个角色尽我们所能把他演绎好，这是角色的魅力，亦感谢所有接受我们的观众朋友们，希望能有更多好的作品带给大家。”

本地“金曲歌王”林俊杰也获颁“星耀年度影响力音乐人（港澳台）”，而韩国天团Super Junior相隔两年后再度获得“星耀年度影响力组合”，与此同时也获颁“星耀名人堂（韩国）”，队长利特表示：“这个奖真的很有意义，非常感谢一直为我们应援的粉丝。直到我们能见面前，请一直保持着身体健康。”

值得一提的是，“少女时代”允儿近年转型当演员，更被赞演技大跃进，故获颁“星耀名人堂（韩国）”。

部分得奖名单