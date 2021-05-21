为演冷漠驱鬼师 张娜拉勤练瞪眼

“童颜女神”张娜拉为新剧学习瞪眼。

40岁的张娜拉，不仅是韩国演艺圈“童颜女神”代表之一，甜美的笑容也充满亲和力。但她在新剧《大发不动产》收起笑脸，饰演脾气暴躁，个性冷漠的驱鬼师。她接受本报访问透露：“我平时不会目露凶光，更不会瞪人，但剧中有很多瞪眼的戏，我接到剧本后就不断练习各种表情。”

这次的角色在各方面对张娜拉都是新挑战。“我一直想演像洪智雅这样意志坚强，坚定独立的角色，但因为洪智雅跟我以往的角色很不一样，所以遇到一些困难，例如眼神很难拿捏，还有说话语气要刻意冷冰冰。”

遇到恶鬼难免要搏斗一番，所以张娜拉有不少动作戏，鬼魂出现的场面也用了许多电脑特效，张娜拉演出时都要努力配合。她为了动作戏到武术学院上课，还学习拳击和极限运动跑酷（Parkour）。

张娜拉认为洪智雅是她至今演过最刚强的角色，对于观众的反应，她既紧张又期待。

剧中面对鬼魂毫不退缩，张娜拉平时喜欢看鬼片吗？她说：“我喜欢看，但也常常被吓着，所以我会查看恐怖场面几时出现，然后跳过不看。”这样看恐怖片，也太有趣了！

《大发不动产》是张娜拉第一次与郑容和合作，谈及对这位拍档的印象，张娜拉说：“他虽然年纪比我小（郑容和32岁），但很有礼貌，也很聪明，对演戏充满热忱，也常炒热片场气氛，我们演对手戏时，他让我感受到满满的正能量。”

出道20年 爱尝试新风格

张娜拉以浪漫喜剧走红，但近年积极拓展戏路，在《皇后的品格》《VIP》《Oh My Baby》和这次《大发不动产》，都展现了不同面貌。她说：“虽然我出道20年了，但我仍想不断尝试不同的演戏风格，还有不断地接受新挑战。”

回首这20年的演艺道路，她感到很欣慰。“我一直很努力，也一直很感谢观众给予我正面的回馈。我会继续挑战不同的角色，带给观众更多的欢乐。”

郑容和演骗子 为剧秀傲人身材

《大发不动产》是郑容和退伍后的复出之作，他饰演不相信有鬼，却利用鬼赚钱的骗子。

谈到与张娜拉的合作，郑容和说：“张娜拉是第一代的‘戏剧偶像’，我一听说她是女主角，就决定接演。她对工作充满热忱，我即使在一旁看她演戏，也学到很多。”

郑容和剧中有一场泳池里的戏，他难得一脱，秀出壮硕的胸肌和手臂肌，让粉丝大饱眼福。他透露平时有持续健身，所以这次不需要特训，但在饮食方面更加严控。

《大发不动产》可在viu.com或viu应用收看。