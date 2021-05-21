人生最开心一刻突丧母 马德钟叹无常

（香港讯）提名视帝16次终于得奖，母亲却在一个月后突然过世，马德钟叹：世界很无常。

马德钟有提名视帝16次的最高纪录，2018年终于以《跳跃生命线》获奖。他在无线挨了25年，由最初演闲角、薪金低要借钱，到终于荣升视帝，家人朋友都替他高兴，但就在得奖后一个月，他的母亲突然离世，让他的心情有如坐过山车。

马德钟最近接受《明报周刊》访问，首次透露这件事。“就在我人生最开心的时刻，努力了这么多年，终于有些认同和成就，妈妈也替我很开心，就在大家计划怎样庆祝的时候，在最开心的一刻，妈妈就离开了。”

事情来得非常突然，马德钟记得年底得奖，年头1月，妈妈就出事了。“是突然心脏一条主要血管撕裂，在很短时间发生后她入院，两三天就离开了。”

当时他正在拍电影《使徒行者2：谍影行动》，妈妈离开的时候是早上，那天他刚巧要开早班，于是打电话给导演，问可否给他两三个小时去处理母亲的事，导演就调动了拍摄时间。

马德钟赶到医院见母亲最后一面，之后立刻赶到片场开工。“我第一时间要压抑自己的情绪，因为要继续开工，而且我演一个警务处长，一个很强势的人。我在化妆间哭，要抹眼泪，又要平伏心情，准备自己的一大段对白，再去应付工作。”

完成工作后，他低调处理妈妈的身后事。“我想让妈妈平静安详地离开，现在已过了两年多，我一直没有把这件事说出来，因为不想将家事扯到工作上。”

小时候家贫

马德钟是在葵涌石荫存长大的穷家小孩，谈到母亲对自己的爱护，他感恩不尽。“最记得小时候，妈妈给我两个一元硬币，那时的一元很大，我一直收在抽屉里，很珍惜，那时的感觉是，‘阿妈没有钱，都给我两元’。心里很酸，每一刻想起都很酸，虽然父母生活很艰难，但都想子女好。”

他叹母亲辛苦了那么多年，可以活得更好、更长，有更多享受的时间，不过母亲80多岁，在不是很痛苦的情况下离开，他认为是一种福气。“这是我伤心过后想的。”

他说母亲知道他得最佳男主角，是最开心的一个。“她很疼我，人生就是这样……这件事给我一个启示，这个世界很无常，当你遇到好的事，随即可能有不好的事发生；或者当你觉得很不幸，可能就有好事来到。”