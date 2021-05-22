被电影追梦故事激励 绍斌决定考取街头表演执照

本地歌手绍斌（Jarvis）推出新歌《隐形的影子》，歌曲描述他作为街头表演者的心境。绍斌接受《联合早报》访问时分享说：“我是四五年前看了爱尔兰电影‘Once’之后，决定考取街头表演执照。电影的主角是一个街头表演者，他追逐梦想的故事激励了我。”

绍斌背着一把吉他，开始在乌节路自弹自唱。他说：“除了唱歌，我也喜欢跟观众说话。遇过不少有趣的经历，例如有人求婚、告白。”让绍斌觉得啼笑皆非的是，许多人求婚或告白都点唱《小幸运》，但这其实不是一首美好结局的情歌，绍斌笑说：“我一边唱，一边觉得好为难。”

街头所见所闻成写歌灵感

街头演唱的所见所闻，给了绍斌写歌的灵感。有时候夜已深，他站在没有灯光的地方，大家看不到他却先听到他的歌声，之后才留意到他的存在，《隐形的影子》说的就是这样的心情。绍斌说：“我感觉很多时候自己似乎是隐形的，有时也觉得自己像影子一样，有没有被看到，根本不重要。”

听来沮丧，但绍斌解释：“实际上，这首歌要表达的是，即使碰上困难，我还是对理想有所执着与坚定。有时候没有观众，有时候下大雨，还有现在因为冠病疫情无法演出，这些都是我面对的挑战，但我不放弃。或许我现在站在一个没有灯光的地方，但慢慢地，我会走到舞台上，让聚光灯照亮我。”

面对收入压力调适心态

《隐形的影子》是绍斌的第三首个人创作，他去年发了两首歌曲《让我们现在马上就去喝一杯》和《你说我们已经没爱了》。他也与另外两位本地创作者李俊纬和吴周烁，为香港当红歌手姜涛的《蒙着嘴说爱你》作曲，这首歌在YouTube有近500万次点击量。

绍斌是小寒作词班学生，在大学主修工程的他，毕业后却选择了音乐这条路。他说家人没有反对，倒是自己看到朋友的收入比他多好多，难免有压力。“但我学着调适心态，我很开心自己能写歌，音乐有把人聚在一起的力量，我喜欢这种感觉。”