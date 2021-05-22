卓莉为招蜂三天不洗澡 自曝拍照时下体有蜜蜂

（综合讯）“520”这天代表着我爱你，其实这天也是世界蜜蜂日。好莱坞女星Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）与国家地理频道合作“世界蜜蜂日”（World Bee Day）活动，不但三天不洗澡，还在头发、身上抹费洛蒙（Pheromone），吸引蜜蜂停留在她身上，拍下与蜜蜂共存的照片。

她接受杂志访问时说：“全世界有这么多让人忧心的事情，许多人也对坏消息与正在崩毁的现实世界感到招架不住。这个议题是我们能做到的，我们所有人绝对可以参与并尽一己之力。”身为联合国难民署大使的她，与联合国教育、科学及文化组织合作，担任“女性爱蜜蜂”项目的“教母”，帮助训练与支持全世界有意养蜂的女企业家。

谈到如何完成这张照片，她笑着透露在头发、脸部与身体抹上费洛蒙实在是很好笑，“我们在拍摄前三天不能洗澡，因为他们说如果有其他味道像是洗发精、香水，蜜蜂会不知道你是谁。然后你必须在鼻子和耳朵抹些东西，才不会让它们有许多可以爬进去的洞。”

她回想拍摄时，“有一只蜜蜂在拍摄时就在我的洋装下，就像那些老式喜剧的情节，我一直感觉到它在我的膝盖、腿，然后我心想：‘喔，这真的会是被螫到最糟的地方，真的非常近。’”似乎暗示蜜蜂非常接近她的私密部位。但她说：“能够与这些美丽的生物有所联结，感觉很美好”。