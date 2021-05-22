自游人：喧闹尘世中安静活出自己

田村正和先生静静地离开了这个世界。

很符合他的作风。我不知道有多少人欣赏他演戏的风采，在日剧黄金时代，他一直是独一无二的存在，连当时最红的SMAP与他同台时，也显露几分战战兢兢，不敢造次。

我没赶上田村正和的青春时代，第一次在日剧看到他时，已然是50岁大叔。优雅自若带点忧郁，轻声细语，眉头微锁，男人得很性感，帅得很超脱，每次都觉得他的思绪仿佛飘到千里之外捉摸不住，很是引人遐想。连《协奏曲》里披着飘逸长发的木村拓哉站在他身边，尽管我当时很喜欢木村，也认为宫泽理惠爱上他，是理所当然的事。