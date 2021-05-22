长时间不眨眼挑战大 李佳芯演活机械人

香港无线电视新一代花旦李佳芯前年被“冷藏”，连续被踢出4部剧，去年TVB推出她与两大视帝陈豪、黎耀祥合作的《杀手》，岂料反应好，星途急速反弹，即刻被委以重任，在新剧《智能爱（AI）人》独挑大梁，演AI机械人。

《智能爱（AI）人》日前为配合TVB myTVB SUPER 欢庆5周年提前在网络平台上架，剧集播出后，获得好评，不少网友看后大赞她演技更上一层，有望今年再度角逐视后一奖。

据悉，《智》会于8月黄金档期在翡翠台播出。

李佳芯在剧中饰演人工智能机械人“阿宝”，她在接受访问时说，这是她入行以来面对最大挑战的一部戏，“因为剧中我是机械人，举手投足都要十足像个‘机械人’，硬邦邦的，而最大的挑战是，我在戏中得长时间不能眨眼睛。”

Ali说另一个挑战是，脸部表情不能有任何反应，“这是一部喜剧，即使对手在搞笑，我也不可以有任何反应，拍摄那段时间，我突然觉得自己很孤立，好像在荒岛。”

为了将角色演好，Ali表示要不断提醒自己是个机械人。

问她现实生活中若拥有个人工智能机械人，希望这个机械人能为她做什么事？

Ali回答：“跟我聊心事、提醒我事情，又可以守秘密。”

推出散文集

去年开始，除了当演员之外，李佳芯积极地学画画、书法、陶瓷，还把生活小事写成散文集《心之所往》。

Ali说，念书时就很想读美术，但家人觉得不实际，唯有选择商科，“但是我经过美术室，看到里面的人在做陶瓷，‘转转转’就可以从无到有，真的很amazing（奇妙）。”

于是，她毕业后到社会打工，开始学画画、书法，去年疫情工作停摆，更进一步将自己经历的生活小事写成散文，还学陶瓷。

至于推出散文《心之所往》，Ali 说，盼给大家结伴前行的力量。

《智能爱人》可通过TVB Anywhere+应用观看。