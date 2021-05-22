女神卡卡自爆19岁被制作人软禁性侵怀孕

（好莱坞讯）35岁的女神卡卡（Lady Gaga）影歌双栖，人前风光，其实也曾有心理创伤。她在哈利王子与奥普拉共同制作的心理卫生节目《你看不见的我》吐露，自己19岁刚入行不久，被一名音乐制作人以事业做威胁性侵，还被对方锁在录音室数月，导致她怀孕。对方后来开车把正孕吐的她丢在她父母的房子外，扬长而去，这个遭遇让她身心严重受创。

女神卡卡表示，当时只能封闭自己。“我有思觉失调的问题，有好几年的时间，我不再是以前的我。”她后来接受精神与物理治疗。她表示无意公开对方身分，只希望永远不要再看到那个人的脸。

女神卡卡说，前阵子还有自我伤害的冲动。“你以为你让别人看到‘看，我好痛苦’，能让你感觉好过，但其实一点帮助都没有。”过了一段时间后，她学会把自已拉出痛苦的深渊。

其实在2014年，女神卡卡接受DJ霍华史登访问时就透露，她的歌曲《Swing》灵感来自遭性侵的经验。“这首歌说的是强暴，说的是愤怒，我有许多想释放出的痛苦。”

女神卡卡出身富裕家庭，但不是靠爸族。她为闯荡歌坛，不顾家人反对休学，离家租了小公寓，到脱衣酒吧打工糊口。

最爱的父亲不能谅解，父女决裂，却还是在她沉沦时救了她。她说：“我曾染上毒瘾，父亲告诉我，嗑药时认识的朋友，最后都会离弃你。”她觉醒戒毒，父女尽释前嫌。