周星驰新作曝光 五度挑战《西游记》系列

（综合讯）Netflix在本月20日宣布买下将由周星驰监制的动画《美猴王》（The Monkey King，暂译）发行权，更公开了首张《美猴王》概念照，这也是周星驰继2019年《新喜剧之王》后再度参与制作的电影，他向来喜爱《西游记》题材，这也是他第五度制作《西游记》主题的电影。

周星驰对此表示，“孙悟空以其独特的性格和精神世代相传”，相当期待与Netflix及所有相关人员合作，要一起将这个欢乐的故事带给全世界。

周星驰《西游记》系列相当受欢迎，尤其是2013年的《西游：降魔篇》，热映到登上全球华语片冠军，当时创下全球票房约64.2亿台币（约3.06亿新元），超越李安《卧虎藏龙》约63.6亿台币（约3.03亿新元）的纪录。

而这次与Netflix合作推出的《美猴王》，同为改编自《西游记》的故事，由《怪怪箱》（The Boxtrolls）导演安东尼·斯塔基（Anthony Stacchi）执导，《坏坏萌雪怪》（Abominable）周珮铃和《花木兰》制片人Kendra Haaland担任制片人，从概念图中可看到，孙悟空现身在水底，旁边有一根巨大柱子写着“如意金箍棒”，此为太上老君所制，是大禹治水时遗下的天河定底神珍铁，又被称作“定海神针”，推测电影会和孙悟空在东海龙宫取走定海神针的故事有关，此片预计于2023年上架。

电影史上《西游记》被翻拍最多次

自从有电影以来，如果说翻拍次数里，《西游记》说自己是第二，估计没人敢称是第一。

在现代电影里，不少明星演过孙悟空或者是《西游记》相关题材，有些明星根本是大家预想不到的，例如韩庚竟演过孙悟空，吴京演唐僧（刘镇伟导演《大话西游3》），后来刘镇伟还出过一个《大话西游》电视剧版，请的是当红鲜肉黄子韬。周驰星演出的《大话西游之月光宝盒》《大话西游之仙履奇缘》则让人回味无穷。

除了演戏，周驰星也最爱拍《西游记》题材。从演出1995年刘镇伟导演的《大话西游之月光宝盒》开始，周星驰开始了长达26年的西游之路，2013年还导了舒淇与黄渤演出的《西游·降魔篇》。周星驰对《西游记》特别偏爱，他曾如此说过，因为他觉得唐僧这个团队很不简单。

有评论指出，《西游记》题材到底有什么魔力？其实终极原因就是，这种现成的神话故事，会无限放大人们的想象力。在电影走到今天的路子，很多电影套路都已经被开发殆尽，只有在神话故事里去想办法才是王道。那么《西游记》就是最好的素材。