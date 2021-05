35岁美国流行搞怪天后Lady Gaga(女神卡卡)曾多次提及刚入行时遭音乐制作人性侵的惨痛经历。最近她接受美国名嘴Oprah Winfrey(奥普拉温弗里)与哈利王子共同担任制作的心理卫生节目《你看不见的我》(The Me You Can't See)访问时吐露,她那时还被对方禁锢在录音室数月,一直被施暴,导致她怀孕。对方后来开车把正在孕吐的她丢在她父母的房子外,扬长而去。

