金晨 李一桐 同一个理由 相约脱单无望？

双姝同龄、同乡还同校同届！今年初相约李一桐一起“脱单”，金晨料将失败：“我俩可能都不会成功，因为实在太忙了！”

中国女星金晨去年参加《乘风破浪的姐姐》后收获知名度和人气，所接演的影视作品跟着被关注，她于2019年底首次搭档李一桐主演的双女主剧《了不起的女孩》去年底播出，剧中双姝饰演性格迥异的高中闺蜜，两人因误会断交多年，后来在职场上重遇并且成为互相守护的最好朋友，携手一起克服工作和感情上的重重难关。

首度合作 同乡变闺蜜

值得一提的是，同于1990年出生的金晨和李一桐原来是山东老乡，两人还是毕业于北京舞蹈学院的同届同学，虽然她们都进了演艺圈，但一路来并无太多交集，直到在《了不起》中首度合作，而拍完该剧之后，金晨和李一桐更成了无话不说的姐妹淘。

金晨日前接受《联合晚报》访问，表示一开始知道在《了不起》中将跟李一桐合作时觉得还挺好的，她说：“大学同学合作起来比较有默契，这次合作也是非常愉快，感觉我们两个人和大学时候一样，没怎么变，哈哈。”

今年年初，感情空窗的两人相约在新的一年里一起“脱单”，问金晨她认为谁会先觅得“真命天子”？她直言：“我俩可能都不会成功，因为我们两个实在太忙了。”

谈及让她与李一桐首次结戏缘的《了不起》，金晨表示当初被剧中所饰演的沈思怡吸引而接演，沈思怡理性率真、洒脱霸道，她认为自己无论是性格或处理事物的方式，跟沈思怡还挺像的。

跟过往挑战过的角色比起来，她说沈思怡的原生家庭比较复杂，是有点矛盾的女孩，因此她在处理角色的内心戏时会比之前的角色更细腻，“尤其是情感的处理”。

剧中她与李一桐是高中闺蜜，两人多年后重逢继续陪伴彼此一起成长，现实生活中的金晨虽然有艺人的光环，但她表示多年来依然有互相陪伴一起成长的好朋友，也不会因艺人身份难以维系这些难得的友情，“我现在身边也有认识很多年很好的朋友，有时间大家还会约着出去玩。”

沈思怡在《了不起》中金句连连，直达人心，频频撂出像是“我这个人不喜欢等，就喜欢争”“生活打你的脸，你也可以打生活，还手啊笨蛋！”等快人快语，而让金晨最有印象和认同的，她说是“跌倒又爬起，山岭静悄悄”这一句，她解释：“没有什么困难是不能克服的，毕竟大家都很了不起。”

寻另一半 看感觉和缘分

金晨剧中因原生家庭不美满，选择“只恋爱，不结婚”的人生，至于自己的爱情和婚姻观，金晨透露自己看重的是感觉和缘分。她说：“两个人在一起的相处方式很重要，要懂彼此的点，要很舒服。”

剧名《了不起的女孩》，她认为每个女孩都很了不起，“每一个人都在努力、积极地生活，绽放着属于自己的光芒，这非常了不起。”

◎《了不起的女孩》从6月1日起，每周一至三晚上10时10分，于e乐（新电信电视Ch11/501）播出。Cast Chinese Plus订户也可透过手机应用观看。