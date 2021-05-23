庄米雪父女档拍广告 庄爸爸幽默不输女儿

疫情期间，广告业务更繁重，庄米雪将与父亲合拍广告视频！

纵使许多行业在疫情下受到冲击，“左边脸”制作公司却凭借数码平台、幽默风趣的剧本和演出，接下更多广告业务。

如今“左边脸”已经和购物平台、美容公司、室内设计公司、休闲鞋品牌斯凯奇及饮食集团等等知名企业合作，拍摄广告视频。

为好玩 为多见爱女 参演制作

眼看女儿工作越来越繁忙，米雪的父亲为了好玩，也为了和女儿花更多时间在一起，多次在米雪的影片中亮相，借此和女儿一起工作、拍摄。

庄爸爸庄大厨烹饪系列视频自2017年出炉后，凭着简单接地气的烹调方式，深受大家喜爱，甚至有粉丝提议庄爸爸加入餐饮行业。

庄爸爸用独特的幽默方式，在烹饪过程中制造出不少搞笑互动，累积不少人气，曾受邀成为《午餐吃什么》饮食节目嘉宾。

据了解，父女同心，二人接下来还将共同出演一则广告视频呢！

“左边脸”在疫情中仍然能接下那么多业务，经纪人说，团队希望通过影片传递讯息，让观众在笑声之余也能获取讯息。

米雪曾担任电影制作、导演，当问起她近期是否还会有新的电影制作时，经纪人表示，由于广告业务增加，米雪近日会投身于广告制作，因此近期不会推出影视作品。

此外，由于疫情措施加紧，制作团队的人数也必须遵守措施要求，不得超过15人，因此团队也要稍微调整工作节奏。

每个角色都是自己性格投影

米雪常以不同人物出现在视频中，至今她创造出的角色不下八个，其中近期最具知名度的人物就是Ah Lian。

事实上，米雪演绎的每个角色都是对自己性格的投影，比如Ah Lian的豪迈个性；喜欢纠正别人的英语“蒋英文”（Chiang Ying Wen），以及乐于助人的白领Shirley Goh等等，每一个角色都是米雪现实生活中的一个缩影。