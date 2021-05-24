《女力报到》被投诉室内群聚 剧组：不会放外人进来

（台北讯）台湾冠病疫情严峻，多数剧组停拍，但民视、三立、TVBS 8点档等边拍边播，为免开天窗，只能照拍。“苹果新闻网”接到读者投诉，TVBS《女力报到》仍持续拍摄，不仅大量拍室内场景，且多是四五人以上的室内群聚戏，足迹遍布内湖、宜兰、新庄、桃园等地区。近日更传出有工作人员身体不适，经就诊确认为肠胃炎。为避免疑虑，再做冠病快筛后确认为阴性。

据读者爆料，工作人员加演员，动辄十几人以上的室内群聚，演员上戏不能戴上口罩，且放饭时间工作人员全体脱下口罩在室内吃饭，“10人以上的室内群聚是家常便饭，剧组也传出有工作人员身体不适请假，此情此景下容易成为防疫的大破口。”

对此，《女》剧组前天回应：“室内场景都是长期租赁，不会放外面的人进来，我们也都不再发临时演员，改由工作人员上场代替，毕竟临演来来去去，无法得知足迹。”剧组强调，拍戏是工作，不是吃喝玩乐，戴口罩、量体温和喷酒精都有按规定完成，“一切都小心再小心”。

黄靖伦担心把病菌带回家

本地艺人黄靖伦不久前才和林柏妤拍完吻戏。他近日接受《新明日报》访问，直言虽然不至于感到恐慌，但还是有点小担心，担心会把病毒带回家，“每天回家，第一件事就是先洗手杀菌，之后就不随意触碰任何东西，以免触摸到病菌。”

他也说，自从疫情暴发以来，他和妻子都严守防疫措施，例如出门一定戴口罩，少去人流密集的地方，“像电影院、KTV等场所，实际上我也没什么时间去这些地方，也不太喜欢去这些地方。”