中国抗疫滴水不漏 陈哲艺每三天检测一次

从伦敦飞往中国，本地导演陈哲艺亲身体验中国滴水不漏的防疫措施，一趟出差经历三次核酸检测和抽血进行抗体检测，在酒店隔离14天期间，每隔三天又得做一次核酸检测。

英国和中国因疫情断航，陈哲艺上周三（5月19日）从定居地伦敦飞到德国，再从德国飞往中国。按中方规定，他在出发48小时前做了核酸检测与抗体检测，在德国机场进行二度检测，抵达中国后再做一次，三次结果皆呈阴性。

正在中国酒店隔离的陈哲艺昨午在长途电访中打趣说：“没事不要来中国，因为他们的防疫措施非常严格。这是好事，只不过我的手臂已为抗体检测抽血抽到淤青了。”

据他观察，中国的防疫措施滴水不漏。他下机后，所接触的机场人员、司机、酒店人员等全副武装穿着防护服；在酒店房隔离时，他每隔三天做一次核酸检测，每天二度测量体温。《联合晚报》与陈哲艺做访问期间，听见当地工作人员来敲门、替他测量体温，整个过程在五秒内完成。

陈哲艺啧啧称奇分享，抵达酒店后被派发一盒消毒丸，此丸用于消毒马桶排泄物，以防止病菌污染排污系统。他也不能叫外卖，或接收友人送来的饮食，据他了解，这是为了避免外来食物变质，影响隔离者的健康。陈哲艺赞许说：“中国防疫做得很好，甘拜下风。”

陈哲艺今天进入隔离第五天，他会善用时间修改剧本、开视讯会议等。此趟到中国为何事？他目前不便公开。

买不到回新机票

陈哲艺有意在下个月底完成工作后，飞回新待几天，再回返伦敦工作，无奈航班有限，他说：“买不到机票。”

他还没接种疫苗，因为出发中国，错过了在伦敦的接种日期，妻子则已接种。

与6导演推出 疫情题材电影

陈哲艺去年在伦敦远程拍摄了一部片，消息近日公开，原来是与六名名导贾法帕纳西（Jafar Panahi）、马力维塔尔（Malik Vitthal）、萝拉波伊特拉斯（Laura Poitras）、多明嘉索托马约尔（Dominga Sotomayor），大卫罗利（David Lowery）和阿皮查蓬（Apichatpong Weerasethakul）的协作。

电影名为《永恒风暴之年》（暂译，The Year of Everlasting Storm），以冠病疫情为题材，由七名导演个别执导的短片组成。据悉，业界人士认为，此片有机会入选康城影展竞赛单元。

预计明年中开拍《我们都是陌生人》

今年初，陈哲艺宣布开拍“成长三部曲”的最后一部《我们都是陌生人》（暂译，We Are All Strangers），两个月前公开征选演员。

陈哲艺昨天说，反应踊跃，团队正进行第一轮筛选。电影预计明年中在本地开拍，拍摄计划目前不受疫情影响。