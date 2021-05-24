餐馆生意跌剩一成 阿纬靠“宅”经济补血

（台北讯）台湾疫情延烧，艺人餐馆叫苦连天：阿纬9餐厅月收惨缩水4000万台币（约190万新元）、谢承均餐酒馆自主停业月烧90万台币（约4万多新元）。

近来台湾疫情严峻，当地民众多待在家里、减少外食机会，让不少经营餐饮业的艺人叫苦连天！“棒棒堂男孩”出身的阿纬跨界餐饮业，目前手握“点点心”“太兴”等9间餐厅，随着疫情大爆发，让他的餐饮王国面临遭逢开业6年来最大危机，阿纬向《苹果新闻网》坦承，5月营业额只剩下1成，目前以外带、外送为主，但仍杯水车薪，300多名员工的薪水加上租金成本，粗估这个月营收将缩水4000万台币（约190万新元）。不过阿纬说，为了家人及员工们，他坚定会“努力撑下去”。

阿纬说，在疫情下营收几乎归零，为了生存，将主打品牌联名这块，已分别与超商、电商及炸鸡品牌等产业龙头合作；另外他也全力冲刺冷冻物流的商机，出冷冻猪仔流沙包、糯米鸡粽、鲜虾水饺，下个月适逢端午佳节也将推出冷冻粽子，靠“宅”经济“补血”七位数台币营收。

谢承均近来如火如荼拍三立戏剧《天之骄女》，他投资的餐酒馆等副业已经自主停业，每月店租加员工薪水就要烧80、90万台币（约3、4万多新元）。

至于他投资的手摇饮，谢承均说因为没有直接管理营运，加上疫情大爆发还未满1个月，不确定影响多少，但在感谢三立电视台、好友王彩桦等在艰困的时刻帮忙订购。

资深音乐人、歌后艾怡良的经纪人左光平，之前与友人在台北及台中开了3间火锅店，左光平昨天受访坦言，3间店近日营收仅剩1至2成，面对3间店每个月租金等基本开销3、400万台币（约14万至19万新元），他和股东坚持不解僱任何员工，对于这波疫情“已有千万缺口的心理准备”。

张本渝昨天（5月23日）宣传新剧《婚姻结业式》时提及自己经营的泰式餐厅也配合政府防疫需求，暂时停业至6月初。