若遇铁齿无罩者趴趴走 4男星各有对策

抗疫须齐心，碰上“铁齿”无罩人趴趴走，本地4男星供出“戴罩”对策！

疫情肆虐全球一年多，抗疫已成现代人生活新常态，平时双手勤清洁消毒、出门务必戴口罩!

连日新闻可见，新台疫情回弹，铁齿无罩人却频频出现，公然挑战法纪、为无罩呛声、骂粗话、吐口水甚至袭警......

有组屋居民无视高警戒防疫措施，公然在楼梯间无罩打麻将；前女军官“无罩”趴趴走，安全距离大使上前提醒，她非但拒绝配合，还呛对方“你用什么身份命令我？”

有无罩安娣被公众善意提醒戴口罩爆粗骂人；台湾消息惊见无罩男被警员好意送上防卫口罩时，不只拒戴还袭警！

记者走访4男星，对于“铁齿无罩人”，他们有何对策？

郑斌辉：给对方口罩

斌辉曾写过一篇专栏，以带点愤懑难解的语气问：“戴一个口罩有那么难吗？”

他向来敢怒敢言，对于无罩者绝对不会选择视而不见，更不会姑息，对于无罩者，他一定会上前好意提醒对方，“你忘了戴口罩！”甚至给对方一个口罩。

在斌辉印象中，好些是一时疏忽、不小心忘了戴口罩，被提醒都会自发自动戴上，但如果碰上坚持不戴、甚至口出恶言者，斌辉会选择直接报警，他无法理解，刻意不戴口罩者究竟是什么心态。

郑各评：手机拍视频

郑各评感叹，抗疫超过一年多，连孩童都懂得出门戴口罩，成人却无罩趴趴走，还大言不惭说话声音大大，令他深感不解。

各评说：“碰上铁齿无罩人，你若上前劝解，说不定会被对方以为搞‘针对’，有些失去理智还容易起争执，现在手机人手一架，最好的方法就是将对方无罩恶行录下，口说无凭，留下证据再传上网，让公众评断！”

不过，录影之前须明辨是非，确定对方无罩是有心抑或无意，若只是一时大意忘了戴口罩、或喝水才脱下口罩，就不应当成“罪证搜集”。

各评认为无罩者枉顾自己与他人安危，屡劝不改就应该受到重罚，遭罚款或坐牢，甚至送去心理卫生学院评估情况，“疫情非同小可，怎么可以允许任意妄为，害人害己？”

陈天文：报警处理

身为国家一份子，天文认为人人都有义务为抗疫尽一份力，无罩者大模大样到处走，若只是无心之失，天文会以手语提醒对方戴口罩；

如果对方一意孤行，坚持不戴口罩，天文认为最好的方法是报警。

他感叹：“疫情颠覆了整个世界，人命备受威胁，在这样危险的大环境下，为什么还要铁齿？为什么还有人任意做出这种反社会、损人也不利己的行为？实在令人费解！”

黄文鸿：交给安全距离大使

文鸿表示，如果明显看得出无罩者是一时忘了，他会笑笑同时比个小手势（指着嘴巴）提醒。

“如果他/她是反应激烈或者坚持不戴，我会走开不争论。“不过，文鸿会立刻去找附近的安全大使来处理，不会选择录影拍摄。

文鸿并无特别留意周遭人士是无罩或有罩，不过他认为人人都应该努力做好自己。

问起无罩者为何如此“铁齿”，文鸿分析：“我觉得有些个案是因为他们还不了解病毒的可怕，被‘提醒抓包’的时候，觉得自己被指控、被激怒了，加上手机一拿出来拍摄，就会有更激烈的反应。”

他并不鼓励公众在社媒广传“无罩者”视频，甚至一味唾骂，他认为交由安全大使来处理就好。