李多寅认爱李升基 双方都见过家人

（首尔讯）34岁韩国“国民欧巴”李升基形象好，戏剧、歌唱、综艺三栖。

他昨天（5月24日）宣布离开合作17年的经纪公司“Hook娱乐”，与父亲成立个人公司，还被爆出新恋情。

《京乡体育》报道他与28岁女星李多寅因打高尔夫球结识，去年展开交往，热恋一年，李升基主演的韩剧“Mouse”上周杀青，据悉李升基只要没开工，就会与李多寅见面，享受二人时光。

李多寅所属公司“9ato娱乐”火速确认恋人关系的事实：“两人从前后辈身份相处，五六个月前互有好感，正在了解彼此的阶段。”

有“最强狗仔”之称的韩媒Dispatch（俗称D社）昨天也公开两人一系列的约会照。照片里，李升基虽戴着口罩却仍藏不住热恋期的甜蜜灿笑，帅气开着豪华车辆接送李多寅，李升基的奶奶也出现在约会现场，吸引人们的目光。据悉，李多寅去年秋天已经与李升基的奶奶见面，至今双方家人都已经互相介绍过了，极有可能会走向婚礼阶段。

李多寅出身演艺世家，妈妈是演过《大长今》“崔尚宫”的甄美丽，大两岁的姐姐李侑菲也是演员。李多寅以《花郎》爱整哥哥珉豪的俏皮妹妹受瞩，在《我的黄金光辉人生》《监狱医生》都有亮眼表现，去年演出烧脑剧《爱丽丝Alice》，饰演暗恋周元的青梅竹马。