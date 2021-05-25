刘谦益女儿 双硕士当网红

本地演技派男星刘谦益漂亮爱女人在美国，持双硕士文凭当网红做出骄人成绩！

谦益育有三子女，长女刘雨灵在波士顿考取商业管理与信息系统管理系（Information Systems）双硕士文凭，在美国拥有绿卡，“但她却没有找到合适的工作，她的另一半反而幸运的找到了。”

去年冠病全球暴发，美国是重灾区，令谦益为爱女忧心不已，所幸雨灵与身边人平安无恙。

身高172公分的双料硕士刘雨灵外形艳丽、站出来就是模特儿骨架、对时尚与美触觉敏锐，个性敢拼也有冲劲，就在美国当起网红，是首饰美妆服饰达人，追随者众多，曾应邀从美国飞中国上海拍模特风景照，月入不菲。

刘谦益的女儿当网红做出骄人成绩。（受访者提供）

谦益宅家熟读剧本。（受访者提供）

刘谦益：曾向“二叔公”求救

因疫情回弹，新剧《人心鉴定师》持续停拍，《人》拍摄受疫情波及，原本从本月16日至23日“打住”，但剧组至今尚未宣布复工。

老戏骨刘谦益在新剧《人心鉴定师》中饰演一名倚老卖老的“朝奉”，“朝奉”就是当铺职员的意思，与性格男星朱厚任、阿哥李南星、阿姐陈丽贞、黄思恬有对手戏。

《人》刻划两家新旧式当铺的纠葛，新式当店的代表人物则有陈罗密欧、黄炯耀与潘玲玲。

谦益受访告诉《新明日报》，为了演绎“朝奉”一角，参与演员特别到当铺上三小时的课，透过仪器学习如何鉴定手表首饰真伪。

不过谦益无珍藏手表兴趣，笑说“手上戴的手表最贵不超过300元。”

再问谦益可曾典当物品，他忆述，多年前在兀兰一带做土木工程的工地书记时，因与同事聚赌输钱，不得不找“二叔公”（当铺的谑称）求救。

“我记得当时赶到武吉知马当铺问行情，准备当掉新买的手表，一间当20元、另一间只能当15元，结果当然去当20元的啦。”

谦益爱凑热闹、但并不爱赌，圣淘沙名胜世界至今未涉足、滨海湾金沙也不过到访两三次。

望媲美谢贤 做到80岁

新剧暂喊卡，谦益宅家熟读剧本，他也已完成第2支疫苗注射，去年，新传媒为抗疫实施Team A、Team A分组拍摄，如今已无分组，会否配合高警戒解封第二阶段再实施新措施，暂且未知。

他与新传媒还有一年多合约，问起退休，他笑说：“以前60岁，我会说70岁退休，转眼明年就70岁了，希望能在75岁退休，不敢奢望能做到80岁。”

不过，骨子里他希望媲美谢贤：“但我希望能像他那么健康长寿，才能‘顶’到80多岁！”

谦益注重养生、经常游泳锻炼身体，饮食健康，早餐必吃水果，少吃煎炸油腻，希望80岁时还能像台湾的刘福助上节目唱饶舌歌曲。