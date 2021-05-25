周润发姐姐谈童年往事 姐弟南丫岛跑跳度开心童年

（香港讯）香港影帝周润发有个74岁姐姐周聪玲，曾做过娱乐版摄影记者，平日沉默寡言，每天最大乐趣是带着相机郊游猎影。周家老家在南丫岛，周润发也是到了小学才到九龙读书，周聪玲很爱这个成长地，日前带着香港《苹果日报》记者游岛。

她叙述跟周润发在岛上跑跳碰的开心童年：“我们小时住横塱村，南丫岛贫瘠，爸爸走船，妈咪农耕，她要种菜、煮饭、养猪、养鸡、带孩子。我是大女儿，什么都要帮忙，七八岁就要带个桶去淋菜田、上山割草砍柴。爸爸走船，两年才回来一次，妈妈很勤力，有空就做茶粿拿去卖，我就帮忙磨面粉，日做夜做。我和二弟差几年，三弟发仔之后，又多个妹妹。”

四姐弟中，她跟周润发感情最好，两人整天整个山乱跑。她说，跟妈妈卖完茶粿要回家，发仔不情愿，得把他抬回来。

那个年代重男轻女，自周润发出世后她就辍学，15岁就离开南丫岛到九龙砵兰街跟婆婆生活。之后到周润发读九龙寄宿学校，全家才搬离离岛。她因家贫只读到小六，但不放弃任何增值机会，喜欢看书，在教堂上主日学，看了很多免费书。

热爱摄影的她1997年，在友人推荐下到《新报》做全职娱乐记者，跑了三年新闻，她喜欢每天见不同的人。当时同行虽知她是周润发姐姐，但在采访现场抢位时照争照抢。她觉得拍照首要构图美，还要随机应变。

称两人楚河汉界 无须弟弟罩住

她虽有影帝姐姐的光环，但甚少把发哥挂嘴边，更赞发哥比她更朴实低调。“他有钱，出入搭巴士、地铁，平日去行山，会捐钱，生活比我还简单，超然物外，逍遥自在，无欲无求。”

她形容跟发哥关系：“我们楚河汉界，他有他的忙碌和生活，我有我的。人与人之间很有趣，保持距离更好，天天见面会有好多争执。自己活得开心精采就好，叫人罩住你，大吉利是咯！”