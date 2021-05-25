送女儿上幼儿园 宋怡霏感内疚

宋怡霏产后休息半年，宣布防疫措施加紧后还送女儿上幼儿园，让她觉得很内疚。

宋怡霏3月产下次女至今在家休养。她的产后体重仅比先前重了3公斤，这在孕妇中算是身材保持得非常好。除了孕期没有大吃大喝以外，她也告诉《新明》记者自己是易瘦体质。

如今怡霏还在修复身体，平时只能做些产后按摩。本想在上周开始去游泳、健身房塑身，不料疫情加重，导致她不敢外出运动。

政府宣布再收紧防疫措施后的第二天，宋怡霏便留四岁的大女儿在家学习。她说，宣布后的第一天她还是有送女儿上幼儿园，然而接女儿回家的时候，却发现平时热热闹闹的幼儿园竟变得一片宁静。

“当时我非常内疚，其他的父母在疫情加重后都没送孩子去上学，只有我还让她外出。”

曾忧大女儿吃醋二胎

大女儿不满她碰其它小孩，以至担心生二胎大女儿吃醋。

怡霏生下二胎，最开心的是大女儿。她想起之前在大女儿面前摸其他孩子时，大女儿还生气吃醋，让她不由得担心生二胎会不会影响大女儿。

“可这次她特别开心，而且每天早上起床第一句话就是‘我要看妹妹！’”

此外，怡霏想起自己生产前，曾担心未来会因为二胎而忽略大女儿，直到成为两个孩子的妈妈后她才意识到，“爱”是可以繁衍的，是不用收回原先一半的“爱”去爱另一个孩子。

望演喜剧角色

怡霏告诉记者，希望回归事业后能有机会出演喜剧角色。她说，许多人觉得她是个严肃的人，但她自认并不是，且希望让观众看到另一个自己。她还说，希望出演戏剧的原因也是因为冠病疫情让大家精神紧绷，全世界人心惶惶，希望能有多一点轻松的剧集让大家可以乐在其中。