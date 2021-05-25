香港电视综艺节目掀收视战 ViuTV《Error自肥企画》弹下体挨轰低俗

近日和香港TVB电视台进行收视战的ViuTV，新综艺节目《Error自肥企画》引起争议，节目由男子人气组合Error四名成员主持，节目中的游戏内容及惩罚非常大胆，当中包括弹下体及爆粗口等。

娱乐专栏作家查小欣在专栏撰文，指“节目被形容为综艺搞笑，但糖衣包裹着的是大玩低俗、不雅的内容，有些画面更打马赛克，节目列明为‘M成人观众’类别，可能只是噱头，为吸睛的包装手法，未必有三级镜头，但有不良意识之嫌。”

查小欣指ViuTV是免费电视台，有一定的社会责任，制作无须说教，但也无须低俗，又问经常向当局投诉TVB的电视迷都没反应，是否“有双重标准”，还是没看这节目？她的评论即时引起网上热议，有网民赞成她的说法，也有网民认为节目富创意和正面信息，例如提到保护中华白海豚，并呼吁大家要坚持梦想。

Error成员之一的193开直播反击说：“接受不到新事物的人，建议你不要看ViuTV。”又说起码节目没被腰斩，反酸查小欣2012年主持TVB节目《爆足一周》因被网民与观众嫌闷，只播出了四集就被腰斩，成为TVB寿命最短节目之一。

TVB先后推出8个节目 李佳芯被整点击最高

曾志伟和王祖蓝进驻主管综艺节目后，香港TVB电视台已先后推出八个节目，包括全新改革的《劲歌金曲》、暂缓后重启的《声梦传奇》，以及六个全新节目。整体来说，综艺节目收视比之前有些提高，所以两人还算小有建功。当中收视最高的两个都有接近20点，一个是汪明荃等主持、较少尝试的配音比赛真人秀《好声好戏》，一个是类同以前老牌节目《欢乐今宵》形式的《开心大综艺》。

如果是根据YouTube视频观看次数，整人节目《大整蛊》和网上搜寻热度最高的歌唱选秀节目《声梦传奇》最受欢迎，在十大中占据七席。其中江美仪利用假节目逼李佳芯点名爆料拍摄内幕，导致她崩溃爆哭的一集最多人点击，观看次数逾80万，排第二名高出一倍。李佳芯之前的《爱美丽狂想曲》暂时是今年TVB收视最高剧集，坐实她目前是电视台的收视保证。

陈凯琳和冯盈盈在这波综艺改革中最受重用，前者搭档主持两个谈话节目《日日妈妈声》和《诸朋好友2》，后者参与《大整蛊》及《好声好戏》，又连同郑丹瑞、伍咏薇、江美仪、森美、阮兆祥、林盛斌、陆浩明、农夫、麦美恩、方力申、吴若希一起主持《开心大综艺》。结果冯盈盈在配音和整人节目的表现都引起网民热烈讨论，没有辜负TVB力捧。