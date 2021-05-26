时尚达人一天135元伙食费嫌少 舒淇宋丹丹瞪眼震惊

（北京讯）中国节目《五十公里桃花坞》邀请舒淇、宋丹丹、时尚达人苏芒等十几个艺人，到距离市中心50公里的桃花坞共同生活21天，23日晚节目开播，明星讨论一餐要吃多少钱，想不到之间的差距引起网民热议。

节目上，苏芒建议“每人每天先交伙食费”，宋丹丹接着提议每人交人民币650元（约135新元），苏芒即说：“650元真的不够！你早上不喝牛奶呀？你早上不吃鸡蛋啊？我们要吃好一点！我不能吃那么差的伙食！”一旁的宋丹丹及舒淇则眼睛瞪大，露出震惊的表情。

这段讨论立刻冲上热搜，讨论量超过5亿，被不少中国网民轰太奢侈，节目官方微博对此回应：“大家真的误会，苏芒姐姐从没说过一个人一天650元伙食费不够，开会的时候大家提议先交650元，用于这段时间在桃花坞的生活费，15人21天，多退少补。”苏芒也有转发此篇并留言：“伙食费的问题让大家误会了！”不过从评论区的网友留言来看，很多人对剪接造成“误会”的解释不太买账。

2018年崔永元抖出的合同里，范冰冰拍片时每天餐补1500元人民币（约300新元）。近期中国网络也有人爆料，自己经手的某次商演中，明星餐补2000元一天（约400新元）；六名随行人员，每人每天800元。所以不少网友疑惑这些艺人每天都吃些啥才能吃到这个数字，只能说，贫穷限制了大家的想象力。