黄少伟：媒体的明天 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 报业控股宣布重组，计划将媒体业务转入一家担保有限公司。（档案照） 字体大小: 小 中 大 记得在上个月的专栏中，我提到了社交媒体的崛起，加上人们改变消费新闻或娱乐内容的方式，导致传统媒体的广告收入逐年下跌，严重挑战以广告为主要收入的经营模式，迫使本地媒体业转型生存。果然新加坡报业控股就在本月初宣布重组计划，拟议将媒体业务转入一家担保有限公司，以非营利的方式运营。消息公布后，我跟朋友、同事们热议了几天，大家不免关心记者的饭碗会不会不保，工作内容和流程会不会受影响等。多数局外人是以看热闹的心态看待这次的媒体重组，他们广泛讨论总裁伍逸松所使用的“umbrage”（冒犯）一词，对重组细节反而不大有兴趣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伟伟道来 媒体的明天 点智慧：有名·无名 靳忻：疫下购物热