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图片取自互联网

神奇公司在哪里

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冠病疫情笼罩不散，保持个人身心康乐很重要，这里推介的《神奇公司在哪里》就有好几集让我捧腹大笑。

中国东方卫视播出的《神奇公司在哪里》，召来薛之谦、王耀庆、杨超越、乔杉、杨迪、组合R1SE成员翟潇闻六人，组成一家“神奇公司”，每期接受不同委托人的求助，用脑洞大开的直播形式完成委托人心愿。

节目实现综艺与公益的结合，以助力复工复产的目标，明星主持人实地走访，了解面对困难的行业，协助他们找到创新的复产方案，在后疫情时代引发观众的共鸣。中国大陆原先受困疫情阴霾，现已走出困境，节目可以给本地观众带来正能量。

王耀庆早期在台湾拍综艺节目时，已流露超人的综艺感，薛之谦和杨超越是最有综艺感的歌手和女团成员，杨迪和乔杉都是搞笑能手，年轻的翟潇闻孺子可教，这个组合让节目很难冷场，连正经的主题都变成亦庄亦谐，让观众获得满满的娱乐体验。

助产业复苏，四处送暖

第一期，六名艺人要帮助旅游公司在上海市内打造“环球游”旅游线路，最终选定表演西班牙特色乐舞，众人表演乐器，想体验的委托人则变身“时尚奶奶”，一尝英式下午茶和巴黎风情走秀，散播欢乐气氛。

六名主持人还为失业多时的剧场业者在48小时内打造一台音乐剧，助力复苏。主持人分组演出，薛之谦能唱能演不在话下，没想到杨迪和翟潇闻变身“外卖小哥”诠释底层生活也很感人，王耀庆难得在电视露一回歌喉，也是唱演俱佳，惊喜不小。

有一期，主持人到访上海典型的“老龄化”村庄，亲身体验老人在日常生活中的实际困难，不会手机视频，不懂线上支付，让杨迪感叹他们被排除于科技之外。主持人给村里的老人开设智能设备培训班，帮他们学习使用智能手机，挨家挨户为培训班做宣传。还有另一期是为城市守夜人，如宠物医院、农贸市场的工作人员，送饮用水和夜宵零食，都为节目增加暖心感。

上海、广州爆笑找美食

节目中有两单委托跟美食相关，主持人分别要准备一场丰盛的晚宴，向那些在疫情期间默默奉献的无名英雄致敬，以及为广州出租车队司机师傅送上暖心暖胃的夜宵。六主持人各自分组展开比拼，观众也随他们“看遍”上海和广州，会流口水。

在上海，主持人思考菜品创意时，笑点不少，比如杨超越根据“天上有地下无”关键词设计了创意菜，只见摆盘上一边的红肉肠象征“火蛟龙”，一边是水龙头代表的“水蛟龙”，无厘头的想法让人忍俊不禁。

在广州，主持人通过游戏找美食，也是充满综艺效果。薛之谦人到广州，见到小朋友就想用广东话拉近距离，但他的“薛氏粤语”只是把华语念歪，没有一个字念对音，爆笑如雷。

众人玩过的一个童年游戏叫“捉鸭子”，他们的表情、手势到位，笑点无穷，我还特地重看了好几遍，感觉很疗愈。

薛之谦嘴快惹争议

看完节目，薛之谦、杨超越、杨迪三人的综艺感最突出，但薛之谦有时说话太快，未经大脑，也容易惹事。其中一期，他下乡执行摘菜任务时，向当地农户提议：“在菜里多掺点土，这样它的重量就更重了。”在场的农户与杨迪、杨超越一致反对，随后薛之谦辩称“开个玩笑”，但节目组一时大意，将这段当成笑点播出，在网上引起广泛争议，对薛之谦多少造成损伤，美中不足。