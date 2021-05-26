疫下无法及时办手续 戴向宇痛失本地永久居民权

阿哥戴向宇日前接受《新明日报》访问，透露其永久居民今年4月到期，他一直渴望能赶紧办理，但疫情底下，人在中国的向宇碍于种种主与客观因素，未能及时申请，期限到，失去永久居民资格。

向宇很失落，称已在网上申请永久居民，但不成功，令他非常懊恼。

目前人在深圳的向宇正忙于拍一部都市新剧《女士法则》，剧长36集，女一是《三十而已》火红的江疏影，男一则是脸带喜感的彭昱畅，三人剧中都是律师，加上演技精湛的刘敏涛，向宇与彭昱畅是“情敌”关系，争夺江疏影。

在《女》中，身高185公分的向宇显然是身材浑圆彭昱畅的“手下败将”，正如前作《赘婿》“争输”小个子郭麒麟，记者打趣他自身的男神条件怎么“不管用”？他笑说：“所以我在剧中也揶揄江疏影，现在的口味变了！”

导演沈严对演技要求特别高，加上三人（他、江疏影、彭昱畅）的档期不容易“凑齐”，一旦对上时间就很赶，“怕一部戏才22个工作天！”向宇说。

《女士法则》女一是《三十而已》火红的江疏影。（网络）

被掴至脸通红

说到角色，向宇表示江疏影角色较为强势爱掴人，“前男友”向宇已被二度掌掴，“她有点‘野蛮女友’个性，易怒，我先因工作与她有争执、后又试图将她抢回来......结果就挨巴掌了！”

纤纤弱质的江疏影掴人力度很大，几个巴掌下来，向宇俊脸瞬间通红，“她（江疏影）过后一直向我道歉，我则补妆‘褪红’。”

向宇自谑挨巴掌不至于要敷冰，他归功于“小时候常干架，挨出厚脸皮”。

提到男主角彭昱畅，向宇笑说：“他一笑就止不住，为阻止自己笑场，彭昱畅居然‘打’自己！”可惜“自残”也没发挥多大“止笑”功能。

向宇认为彭昱畅演技反应笑果佳，相比之下，合作《赘婿》的郭麒麟则因本身是天津人，台词节奏把控充满喜感，两人呈现喜感的方式很不同。

火剧《赘婿》 里戴向宇与郭麒麟是“情敌”。（网络）

降半价接拍《赘婿》将开拍续集

飞回中国花了8年铺垫事业、向宇近三年渐入佳境，去年虽是疫情年，但他持续有戏拍，近月上海、北京与深圳飞了不下10次，出席商业活动、杂志拍摄与洽谈工作，旺得很。

“《小娘惹》帮了我不少，《赘婿》中国更是大火，到我这个阶段，已不会去介怀是不是男主，男主要是‘看不到’也没用，角色有得发挥才重要。”

向宇演技日趋成熟，稳妥压场，但也有“死穴”，除了强暴戏，向宇对“男男”CP的耽改剧敬谢不敏，自嘲“应付不来”。

中国演艺圈竞争激烈，向宇多年来从不涨价，“我接《赘婿》的价钱还特别低，只有我市场价格的百分之四五十！”

如此做法，除了保持市场竞争力，也希望剧组有更多预算制作精良剧集，“‘让’出收入，将来还是能从商业活动中赚回来，不亏。”

由于《赘婿》回响热烈，本地也不乏捧场客，向宇透露，爱奇艺宣布将有《赘婿2》，但是否原班人马（郭麒麟+宋轶+戴向宇）挂帅？何时开拍？目前是未知数。

戴向宇不介意与太太陈紫函同台结戏缘。（网路）

太太陈紫函是男神收割机

陈紫函近作除了《山河令》与张哲瀚、龚俊合作，古装新作伙拍顶级流量红人肖战，早年拍《神话》又携手胡歌，搭档皆男神，堪称男神收割机。

向宇不介意与太太同台结戏缘，但一直未有机会，两人常因工作分开，他在深圳、她在横店，不过，紫菡4月初生日时，向宇伴随身边，夫妻一起做公益活动，“每一年她的生日，我们都一起做公益行善，算一算也有五六年了。”