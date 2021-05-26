50岁生子压力大 刘玲玲：20岁就该嫁掉

如果生命能重来，刘玲玲（58岁）不要50岁才生子，“20岁就把自己嫁掉！”

由王尤红监制的新剧《心里住着老灵魂》昨午（5月25日）举行线上记者会，演员陈罗密欧、何盈莹、蔡琦慧、洪凌、张耀栋、向云、陈天文、郭亮、赖怡伶，陈澍城和刘玲玲出席畅谈拍摄点滴。

《心》的故事描述陈罗密欧和刘玲玲的角色因为喝了神秘的溪水而变回年轻的模样，两人在戏中是旧情人，陈罗密欧和向云饰演老夫老妻，年轻版的刘玲玲由何盈莹演出。

刘玲玲在剧中生命得以重来，现实中若能如此，她希望能更早结婚生子。她接受《联合晚报》访问时感慨地说：“我的人生有太多的犹豫不决，年轻时觉得要21岁才能恋爱，因为是长女要负起家中重担所以不敢太早嫁，蹉跎了太多青春！”

儿子年纪虽小却懂事

她50岁的时候生下儿子祥祥，说起儿子她语带愧疚，“50岁生孩子要承受太多压力，对孩子也不公平。”她担心无法陪伴孩子太久，也感慨现在是以妈妈兼阿嫲的身份照顾孩子，“所以我经常提醒自己不能变老，无论是外表或者心态都要保持年轻，才不会跟孩子距离太远。”

祥祥年纪虽小却懂事，刘玲玲说：“他很小就会懂得要牵我，他知道妈妈年纪不小了，还曾经说过，想要一个妹妹来陪他，我听了觉得无奈又心酸，因为时间无法倒流，我无能为力！”

跟陈罗密欧演情侣 笑称“很痛苦”

刘玲玲在剧中是陈罗密欧的初恋情人，她笑说：“跟罗密欧演戏会爱上他！但爱了他我又有罪恶感，所以很痛苦。”

她大赞陈罗密欧戏里戏外都是暖男，让她很是心动，“演的时候很挣扎，一拍完就要提醒自己要抽离角色。我现在明白为什么会有演员戏假情真，也明白了为什么会有姐弟恋，因为爱情真的是不分年龄的。”

向云：“委屈了”陈罗密欧

先是和张耀栋在《触心罪探》中有“姐弟恋”，后在《心》里和陈罗密欧演夫妻，向云笑说：“最近心灵冲击太大了！”

向云坦言演出时有些尴尬，但仍克服了心理障碍，“我这么多年的演戏经验帮了很大的忙，我会自我催眠自己就是角色，这是我入戏的方式。”她在剧中必须化老妆让自己更显老，让她觉得“委屈了”陈罗密欧，“他太可怜了！”

她跟刘玲玲一样对陈罗密欧赞不绝口，“他是我接触过的年轻人当中很有智慧、处事周到又有诚意的，非常难得。”

陈罗密欧：她们像妈妈

被刘玲玲和向云盛赞，陈罗密欧透露自己确实挺有“长辈缘”，“玲玲姐和向云姐给我的感觉就像妈妈，所以我很自然地会尊敬她们。”

要与两位前辈演情侣和夫妻让他一度相当抗拒，“当时觉得怎么可能？但拍戏就是把不可能变成可能。刚才看了片段发现拍出来的效果还不错！”

他在记者会谈及如果生命能从来，希望能减少一些遗憾，他解释道：“我是想起了阿公，小时候他挺疼我的，他后来患上失智症，我当时年纪小不懂得表达对他的关心。”他回忆当时阿公带他去领公积金的钱，一心想买冰淇淋给他吃，却发现户头的钱早被领了，“当时阿公很难过地跟我道歉，那个画面一直留在我脑海里，如果可以重来，我会安慰阿公，让他开心一点。”

《心里住着老灵魂》将从6月7日起晚上9点，通过8频道播出。