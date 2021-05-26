经三小时手术截肢 唐琥：右腿离我而去

82岁的本地资深艺人唐琥昨天（5月25日）下午接受三小时的截肢手术，《联合晚报》记者傍晚联系上他，他刚动完手术约四个小时，说麻醉针打了很多支，现在麻醉药退，感觉很痛，记者来电前他才吞了两颗止痛药。

唐琥切除右脚膝盖以下的部位，记者问他感觉除了痛之外还好吗，他申诉身上还有困扰多年的糖尿病，这把年纪还要受罪，又说“伴随80多年的右脚终于离自己而去了”，话里尽显情绪低落颓丧，每答一两句话都唉声叹气。

今早记者再致电问候，唐琥说：“我以为脚锯掉就没事，但伤口还是很痛，那个痛是无法形容的，一整晚都没怎么睡！医生说没办法，因为伤口很大，唉！”

他有两个儿女和四个孙儿女，他透露长孙26岁了，年底打算结婚，哀叹：“ 我都不知道能等到吗？”

他说，知道需截掉右脚时，顿时对人生失去希望，上周还一度想在医院跳楼自我了断，但后来想到身边老伴和家人的关爱，冷静下来之后终于坦然接受事实，庆幸自己没有做出蠢事。

去年锯掉右脚小趾

唐琥去年底因脚部血管阻塞入院动手术，不料却引发伤口严重感染。医生建议他截肢可以保命，但最后仅锯掉他的右脚小趾。他以为最坏的事已经过去，在医院住了55天，终于在12月5日获准出院。他回到和太太位于马西岭的住家休养。由于脚不可着地，一直靠轮椅代步。

不料几个月过去，他右脚的伤势持续恶化，医生不得不提出必须为他截肢保命。今年3月8日他再度入院，准备截肢，因年纪大，身体状况欠佳，除了血量不足，医生也担心手术可能导致他的心脏无法负荷，一直在评估他能否接受截肢。

昨天下午1点，他被推进手术室，三小时的截肢手术切除了他右脚膝盖以下的部位。

需住院至少两个月 感谢朋友影迷关心

唐琥昨晚说话时力气稍显微弱，今早洪亮很多，感叹声也少了，叙述条理分明，神志清醒。他估计自己还需要在医院待上至少两个月才能出院，但觉得这样也好，因为老伴也80多岁了，儿女们各有自己的工作和生活，他不想拖累。

唐琥现在右脚膝盖完全包扎，看着膝盖下空空如也，他难舍地说：“我跟右脚感情很好，他就这样离开我了。”

记者问他出院后怎么打算，会不会请女佣？他说，和老伴都担心被女佣欺负，以后走一步看一步。又说，坐在轮椅上，做什么都不方便，连拍戏也不行了。

记者不忍，一再给他鼓励，他想起朋友和影迷得知他的消息后一整晚传信息问候他，导致手机爆棚，要求记者转达感谢。